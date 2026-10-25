Татьяна Навка призналась в любви Пескову на льду после премьеры шоу «Пиковая дама»

25 октября 2026, 01:11

Татьяна Навка и Дмитрий Песков (Фото: Instagram* @tatiana_navka)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась в любви своему мужу — пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Теплое заявление прозвучало на льду после премьеры шоу «Пиковая дама», передает РИА Новости.





Вчера Навка представила новое ледовое шоу по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского. Премьера состоялась во Дворце спорта «Навка-Арена». Создатели превратили площадку в театральную сцену с масштабными декорациями и выразительными костюмами.



Татьяна Навка и Дмитрий Песков (Фото: Instagram* @tatiana_navka) Сюжет строился вокруг страсти, одержимости и непростого выбора — драматическое действие выгодно сочеталось с фигурным катанием, которым поразили публику артисты. Навка отметила, что среди зрителей в зале находится и её драгоценный муж.



«Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», — обратилась фигуристка к супругу.