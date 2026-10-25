Татьяна Навка призналась в любви Пескову на льду после премьеры шоу «Пиковая дама»
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призналась в любви своему мужу — пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Теплое заявление прозвучало на льду после премьеры шоу «Пиковая дама», передает РИА Новости.
Вчера Навка представила новое ледовое шоу по мотивам произведения Александра Пушкина и оперы Петра Чайковского. Премьера состоялась во Дворце спорта «Навка-Арена». Создатели превратили площадку в театральную сцену с масштабными декорациями и выразительными костюмами.
Сюжет строился вокруг страсти, одержимости и непростого выбора — драматическое действие выгодно сочеталось с фигурным катанием, которым поразили публику артисты. Навка отметила, что среди зрителей в зале находится и её драгоценный муж.
«Я люблю тебя. Спасибо, что терпишь меня», — обратилась фигуристка к супругу.История любви Навки и Пескова началась в 2010 году, и уже через пять лет они официально поженились. Пышное торжество состоялось в Сочи. Для обоих супругов этот брак стал не первым. У пары есть общая дочь Надежда, сейчас девочке 12 лет. Подробности о личной жизни и карьерных успехах олимпийской чемпионки читайте в материале «Радио 1».