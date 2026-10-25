«Такое случается с каждым»: Михаил Галустян «скончался» на 47-м году жизни
Михаил Галустян опубликовал шуточный некролог на собственное 47-летие
Михаил Галустян отметил 47-летие. По случаю праздника шоумен решил оригинально поздравить себя с днём рождения и опубликовал в личном блоге шуточный «некролог».
Артист выложил чёрно-белое фото и упомянул себя добрым словом.
«Сегодня, 25 октября, на 47-м году жизни скоропостижно и с улыбкой скончался Михаил Галустян — 46-летний. Причина смерти естественная: очередной день рождения. Врачи говорят, такое случается с каждым, примерно раз в год, и медицина пока бессильна», — написал Галустян.Далее он в той же ироничной манере пересказал ключевые моменты своей биографии — от рождения в Сочи до свадьбы летом 2026 года. Многие подписчики сначала восприняли пост всерьёз. В комментариях появились тревожные сообщения: «Такая шутка, ужас просто», «Значит, скоро притянет ему смерть тот, кто это написал». Коллега Елена Борщёва отреагировала на пост Михаила и попросила артиста больше так не шутить.