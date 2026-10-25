«Ужасные, неприемлемые слова»: Гуф раскрыл причину скандала на своём концерте

25 октября 2026, 11:13

Рэпер Гуф рассказал, почему фаната выгнали с его концерта

Алексей Долматов (Фото: Instagram* @therealguf)

Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) дал концерт, и некоторые зрители остались недовольны.





В сети начали появляться публикации, в которых музыканта обвиняли в том, что он заставил поклонников ждать выхода на сцену целый час, а одного фаната, который активно звал артиста, выгнали с концерта. Super связался с Гуфом, чтобы разобраться в ситуации.

«Концерт начался как никогда вовремя. Я, кажется, впервые на моей памяти вышел ровно в 20:00. И это произошло не без помощи этого «фаната». На протяжении получаса он выкрикивал в мой адрес ужасные, неприемлемые слова! У нас в зал выведены микрофоны, чтобы я мог слышать реакцию публики у себя в ушах. Мой звукоинженер вычислил, кто именно это был, и показал мне его на видео», — рассказал рэпер.