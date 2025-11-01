Сергей Бурунов и Гарик Харламов простились с Романом Поповым
Актёры Сергей Бурунов и Гарик Харламов посетили церемонию прощания с Романом Поповым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Бурунов отметил, что во время съёмок сериала «Полицейский с Рублёвки» Попов стал для него как родственник, с которым он понимал всё без слов. Харламов подчеркнул, что Роман никогда не жаловался на своё состояние и всегда сохранял хорошее настроение, даже преодолевая боль и продолжая играть комедийные роли.
Артисты остаются на связи с семьёй Попова и оказывают его близким всю необходимую поддержку.
Читайте также: