«Тяжело возить мужчину за свой счёт»: родила от женатого в 36, сбежала из-под венца после 50 и сдала дочь в интернат. Постыдные тайны Елены Воробей
Елену Воробей публика знает как непревзойдённую королеву пародии. Её легендарный номер «Возьми меня» десятилетиями вызывает в зале взрывы хохота. Однако за кулисами этой женщине было совсем не до смеха. В биографии актрисы эстрады — два фиктивных брака и одно жестокое предательство со стороны любимого человека. Ребёнка она родила в 36 лет от несвободного мужчины, а перешагнув 50-летний рубеж, отменила свадьбу в последний момент, так и не решившись на новый союз. Кем были те четверо мужчин, решившихся на фиктивный брак, что заставило артистку принять непростое решение и отправить родную дочь в закрытый пансион, какие драмы сегодня разворачиваются в судьбе одной из самых блистательных юмористок страны — читайте в материале «Радио 1».
Измена, бесплодие и алкоголь: цена разрушенного брака
Свою первую любовь — сына директора музучилища — Елена потеряла из-за его властной матери. Дальше последовали два фиктивных брака: прагматичный расчёт ради прописки. Попытку обрести настоящие чувства артистка предприняла уже в театре «Буфф», где познакомилась с Андреем Кислюком — выходцем из уважаемой семьи петербургских врачей. Вот только его родители смотрели на провинциальную невестку с подозрением, видя в ней лишь охотницу за столичными квадратными метрами. Влюблённые прошли нелёгкий путь. Начинать пришлось с нуля: общежитие, крохотная комната в коммуналке, и лишь потом — долгожданная отдельная квартира.
Всё начиналось обычно: скромная студенческая стипендия, макароны на ужин и большие планы на будущее. Со временем удалось накопить на собственную однушку. Казалось бы — вот оно, долгожданное счастье. Но спустя семь лет всё рухнуло: Андрей полюбил другую. Ходили слухи, что одной из причин стала бездетность пары — врачи вынесли неутешительный вердикт, посчитав Воробей бесплодной. Звезда перевоплощений начала топить горе в алкоголе, отвернулась от театра и друзей.
Муж ненадолго вернулся, молодые люди прожили вместе ещё полгода, но о любовнице Кислюк так и не забыл. Тогда Елена поставила точку в отношениях, с головой ушла в работу и по приглашению Владимира Винокура уехала из Ленинграда покорять Москву. После успешной импровизации и создания номера-пародии на триумвират «Винокур, Лещенко и Вайкуле» клоунесса попала в «Аншлаг».
Смерть на крыше: трагедия, которую не ждалиРазвод Елена восприняла как финал личной жизни. Воробей решила, что с мужчинами покончено навсегда. Доверие было разрушено. Вся жизнь свелась к бешеной гонке — выступления в юмористической программе, бесконечные заработки, покупка квартир и машин родителям. И вдруг в судьбе пародистки появился Игорь — давний знакомый, несвободный, но это не помешало начаться их роману. А затем случилось чудо, в которое не верили даже врачи: в 36 лет Елена узнала, что беременна.
Бизнесмен ребёнка признал и пообещал поддерживать. Вот только семью покидать не планировал. Ему нужен был наследник, и законная супруга позже подарила ему сына, о котором он так мечтал. Умолять и уговаривать Елена не стала. На шестом месяце беременности она ушла сама. Дочь София появилась на свет раньше срока, крошечной и очень слабой. Врачи твердили, что всему виной — изнурительный рабочий график матери. Но Воробей выходила девочку, и Соня пошла в школу вместе со сверстниками, ни в чём им не уступая. А в 2016-м году случилась беда. Игорь полез на крышу дачи, сорвался вниз и получил тяжелейшую травму головы.
Девять месяцев врачи боролись за его жизнь, но спасти не смогли. Для Сони, дочери Елены, потеря отца обернулась личной катастрофой — рухнула одна из главных опор в жизни девушки. Елена постоянно пропадала на гастролях, обеспечивая семью, а Соня оставалась с дедушкой — отцом артистки. В 14 лет девочка взбунтовалась: начались скандалы, обиды за вечное отсутствие мамы, посыпались плохие оценки. Никакой косметики, строгая форма, короткие свидания по выходным. Но суровая дисциплина сделала своё дело. Вдали от привычного мира, в чётких рамках, подросток внезапно прозрела: мама её любит безмерно и ради дочери готова буквально на всё. Но испытания на этом не закончились. У Сони диагностировали запущенный сколиоз третьей степени. Требовалась дорогостоящая операция в Германии.
Собрать необходимую сумму помогла ведущая «Аншлага» Регина Дубовицкая. Позже выяснилось, что нужна ещё одна операция — на этот раз из-за проблем с челюстью. Недавно Соня пережила тяжелейшую процедуру. Врачи буквально перекраивали её лицо: распиливали кости, смещали их в анатомически верное положение и закрепляли шурупами.
«Это было жизненно необходимо. Я держала дочь за руку, когда её тошнило кровью после операции. Когда на твоих глазах хирургический тазик наполняется кровью, ты не можешь ничего сделать, кроме как позвать доктора. А тебе говорят, что это нормально. Головой понимаешь, но сердце разрывается», — приводит слова артистки «Газета.ру».Без коррекции девушка могла остаться без зубов, вдобавок патология напрямую влияла на позвоночник.
Сорванная свадьба и побег на Канары
В 2008 году Елена получила предложение руки и сердца от австралийского миллионера Майкла Хайда. Их знакомство состоялось годом ранее на светском мероприятии. Майкл сумел расположить к себе артистку трогательным жестом — подарил фигурку воробья, пополнив коллекцию королевы пародий, и быстро нашёл общий язык с дочерью Соней. Актриса даже съездила к жениху в гости, но снова споткнулась о сопротивление будущей свекрови. Та поставила ультиматум: сцена или семья. С необходимостью жить на две страны Воробей ещё могла бы примириться, но расстаться с профессией — никогда. Брак не состоялся, однако тёплые отношения сохранились. Позже стало известно, что дела миллионера пошатнулись, мужчина погрузился в тяжёлую депрессию и покончил с собой. В 2019 году Елена приехала с гастролями в Беларусь.
После одного из концертов к ней подошёл минский чиновник Сергей Евтухович, родом из Бреста, младше неё всего на три года. Артистка в тот момент была не готова к новым отношениям — слишком свежа была рана от очередного разрыва. Но встречи продолжались, и постепенно знакомство переросло в глубокий роман. В какой-то момент Елена решилась и открыла душу этому человеку: поверила, что он никогда не причинит боли. Сергей быстро нашёл общий язык с Соней, да и пародистка сумела подружиться с детьми экс-кандидат в мэры Бреста от первого брака. Через год отношений госслужащий сделал предложение. В ноябре 2020 года Воробей появилась на публике с кольцом на безымянном пальце и призналась: кажется, именно этого человека ждала всю жизнь. Артистка выразила надежду: теперь -то у неё всё будет серьёзно и надолго. Казалось, ещё немного — и Елена наконец обретёт женское счастье. В Инстаграме уже красовались кадры со свадебным платьем и белой меховой шубкой. Но сказка оборвалась, не успев начаться. Почему — исполнительница пародий на Лайму Вайкуле рассказала лишь спустя два года, в феврале 2022 года. Всему виной, как она объяснила, оказалось чрезмерное внимание журналистов: жениха, не привыкшего к такому ажиотажу, публичность откровенно напугала. Добавился и щекотливый денежный вопрос. При скромном доходе Евтуховича все расходы на совместные путешествия легли на плечи артистки. Вторая Ирина Аллегрова возила любимого на курорты за свой счёт, а это, по глубокому убеждению исполнительницы пародий на Людмилу Гурченко, в корне неверно.
«Тяжело отдыхать, летать одной, а возить мужчину за свой счёт — нехорошо, неправильно. Нужно стараться смотреть, чтобы оба были примерно одного уровня обеспеченности», — говорила Елена Воробей в интервью «Комсомольской правде».Незадолго до предполагаемой свадьбы земляк юмористки улетел обратно в Брест. На руинах надежд, которые она метко назвала «землетрясением в личной жизни», Елена купила билет на Канары — лечить душу океаном и одиночеством, которое хотя бы ничего не требует взамен. Ведущая «Субботнего вечера» в образе Пугачёвой не из тех, кто опускает руки. Воробей по-прежнему надеется встретить ту самую, настоящую любовь.
Почему родные так называют Воробей...Параллельно с творческими и личными событиями создательница образа Валерия Леонтьева делилась и размышлениями о жизненных принципах. В недавнем интервью талантливая актриса объяснила, почему родные в шутку называют её «инопланетянкой», и призналась, что за годы творческой деятельности научилась довольствоваться малым и не гонится за роскошью.
«Мои родные утверждают, что я инопланетянка. Со мной тяжело: я вечно куда-то бегу. Сейчас хочу сидеть, через 5 минут мне уже надо ввязаться в авантюру», — призналась Елена Воробей в интервью телеканалу «Домашний».Также заслуженная артистка России говорила о своём отношении к поискам партнёра:
«Если мне нравится человек, если мне с ним интересно, ладно, пусть ещё раз обманусь, но тот период, что мы вместе, будет временем влюблённости. Что в этом плохого?».