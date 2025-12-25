Тяжело заболел, пережил гибель брата и поссорился с дочерью: как живет солист группы «Непара» Александр Шоуа и в чем обвинял Викторию Талышинскую?
Александр Вячеславович Шоуа — российский композитор, певец и продюсер, лидер группы «Непара». Заслуженный артист Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. В прошлом году он перенес тяжелое заболевание, которое помогло ему переосмыслить жизнь. 26 декабря артисту исполняется 52 года. О том, какую семейную трагедию он пережил, почему конфликтовал с дочерью и из-за чего распалась «Непара», — в материале «Радио 1».
Биография Александра Шоуа: детство и семьяАлександр Шоуа родился 26 декабря 1973 года в абхазском городе Очамчира в музыкальной семье. Его мать была профессиональной пианисткой, а отец играл на барабанах и руководил собственным музыкальным коллективом. Атмосфера дома предопределила будущее артиста: музыка сопровождала его с ранних лет.
Девять лет Александр учился в музыкальной школе по классу фортепиано. Уже в подростковом возрасте начал зарабатывать первые деньги: в 13 лет отец взял его в свой коллектив. Несмотря на ранний старт, до профессионального уровня юному музыканту было еще далеко. В юности Шоуа пел буквально везде, где появлялась возможность выйти к микрофону, порой вызывая раздражение у более опытных исполнителей своей настойчивостью.
Образование и переезд в МосквуПосле музыкальной школы Александр поступил в Сухумское музыкальное училище. Однако завершить обучение не удалось: разразившийся грузино-абхазский конфликт разрушил привычный уклад жизни. Семья приняла решение переехать в Москву и начинать всё с нуля.
Первые годы в столице оказались непростыми. Финансовое положение семьи было тяжелым, и Александру пришлось зарабатывать самостоятельно. В начале 1990-х он сменил несколько профессий, в том числе работал грузчиком в продуктовом магазине. Музыка на время отошла на второй план, но не исчезла из жизни будущего артиста.
Начало профессиональной карьеры и группа «Арамис»Переломным моментом стало знакомство с участниками группы «Арамис». Коллектив пригласил Александра в свой состав в качестве клавишника, аранжировщика и бэк-вокалиста. Этот этап стал для Шоуа важной школой профессионального роста.
Работа в группе позволила не только вернуться к музыке, но и стабилизировать финансовое положение семьи. Именно в этот период в творческой биографии артиста начались первые серьезные позитивные изменения.
Переезд в Германию и работа в ЕвропеНа одной из молодежных вечеринок Александр познакомился с представителем крупной европейской звукозаписывающей компании PolyGram. Музыканту предложили переехать в Кельн, и он согласился.
В Германии Шоуа выступал в ночных клубах, давал концерты на площадке «Глобус» и работал демо-вокалистом по контракту. За короткое время он стал заметной фигурой в местной музыкальной среде и завоевал популярность у публики. Однако формат клубного артиста со временем перестал его устраивать — Александр понимал, что перерос этот этап и хочет создать собственный проект.
Создание группы «Непара»В 1999 году пути Александра Шоуа и Виктории Талышинской впервые пересеклись. А в 2002 году, вернувшись из Германии в Москву, музыкант предложил ей создать поп-дуэт. Так появилась группа «Непара».
Название коллектива рождалось непросто. Перебрав множество вариантов, артисты остановились на предложении продюсера Олега Некрасова, который заметил, что участники «совсем не пара». Ироничное название оказалось точным и запоминающимся.
Александр взял на себя ответственность за музыку и тексты. Уже в 2003 году вышел дебютный альбом «Другая семья», который мгновенно сделал дуэт популярным. Группа начала активную гастрольную деятельность, выступая по всей России и за рубежом.
Успех и расцвет «Непары»
Следующие альбомы — «Все сначала» (2006) и «Обреченные / Обрученные» (2009) — закрепили успех коллектива. Песни «Другая причина» и «Они знакомы давно» становились хитами практически сразу после релиза.
«Непара» уверенно заняла свое место на российской поп-сцене, а Александр Шоуа и Виктория Талышинская превратились в одну из самых узнаваемых музыкальных пар страны.
После выхода последнего альбома группа просуществовала еще около трех лет. Александр Шоуа всё больше задумывался о сольной карьере и в итоге решил начать самостоятельный путь. Одним из первых сольных успехов стала песня «Солнце над моей головой», которая поднялась на верхние строчки радиочартов. Артист активно снимал клипы, которые регулярно попадали в эфир музыкальных телеканалов.
Воссоединение «Непары» и параллельные проектыВ 2013 году Шоуа предложил Виктории Талышинской возродить дуэт. Певица согласилась, и группа вновь вернулась на сцену. Первым релизом стал сингл «Тысяча снов», за которым последовали популярные композиции «Милая», «Бог тебя выдумал», «Плачь и смотри».
Параллельно Александр продолжал сольную деятельность. В 2016 году он выпустил альбом «Голос твой», включивший 16 композиций, созданных в том числе в период предыдущего распада группы. Особое внимание публики привлекла песня «Вспомни».
Окончательный распад «Непары» и громкий конфликтВ сентябре 2019 года группа «Непара» распалась окончательно. Расставание сопровождалось публичным конфликтом. Виктория Талышинская заявляла о сложных отношениях с партнером и обвиняла Шоуа в неэтичном поведении. Александр, в свою очередь, утверждал, что устал от отсутствия дисциплины и компромиссов в работе.
«Нельзя быть злым и проехать на спине другого в рай. Можно быть недобрым человеком, но ходить собственными ногами. А когда ты едешь на чужом горбу, надо быть благодарным. Нельзя за моей спиной покупать мои песни у нашего же продюсера и пытаться вовлечь его в авантюру», — говорил Шоуа.
Конфликт активно обсуждался в медиа и окончательно поставил точку в истории классического состава дуэта. Ссора между бывшими партнёрами продолжала набирать обороты. Талышинская категорически отрицала обвинения в попытке выкупить репертуар группы «Непара». По словам певицы, проекту она посвятила 18 лет жизни, сознательно отодвинув на второй план личную жизнь.
Также артистка напоминала, что песни коллектива создавались не исключительно Александром Шоуа — над ними работали приглашённые авторы, а сама Талышинская вкладывала собственные деньги в продвижение дуэта.
«Шоуа даже переименовал страницу коллектива, удалив оттуда все мои снимки и видео, фактически украв и переписав историю группы и моей жизни. Как будто меня никогда и не было. Поступок обиженного мальчика — не более того», — отмечала артистка.В ответ Александр Шоуа отмечал, что часто испытывал неловкость за коллегу, которая, по его мнению, не была готова идти на компромиссы в творческом процессе. Талышинская же утверждала, что на протяжении многих лет регулярно сталкивалась с жёсткой критикой со стороны партнёра. Отдельно она упоминала претензии, связанные с тем, что после рождения дочери в 2016 году ей якобы не удалось в короткие сроки вернуться в прежнюю форму.
Сам Шоуа интерпретировал происходящее иначе. Музыкант подчёркивал, что был вынужден постоянно напоминать партнёрше о базовой дисциплине.
«Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе», — заявил Шоуа.
Сольная карьера Шоуа и возрождение «Непары»В 2019 году Александр Шоуа выпустил сольный альбом «Останови меня…», в который вошли композиции «Мир сошел с ума», «Девочка с закрытыми глазами», «Звезды сойдутся» и «Ты одна». Артист также представил несколько дуэтов — с Аллой Рид («Тум-балалайка») и Ясенией («Без тебя»).
В марте 2020 года Александр Шоуа объявил о возрождении проекта «Непара» в обновленном формате. В состав вошли две бэк-вокалистки и профессиональная музыкальная команда. В октябре коллектив выпустил лирический трек «Мой ангел».
В новогоднюю ночь 2020–2021 годов на «Квартирнике у Маргулиса» артист исполнил дуэтом с Ксаной Сергиенко балладу Элтона Джона Goodbye Yellow Brick Road. С новыми солистками — Марианной Арутюнян и Дарьей Храмовой — у Шоуа сложились комфортные рабочие отношения. Однако в 2022 году Марианна Арутюнян покинула коллектив, решив сменить музыкальную карьеру на юридическую и переехать в Швейцарию.
Личная жизнь Александра Шоуа: браки и детиАлександр Шоуа дважды состоял в официальном браке. Впервые артист женился еще до создания группы «Непара». В этом союзе у него родилась дочь Майя.
Отношения с первой супругой, Светланой, со временем стали напряжёнными. При этом именно она находилась рядом с Александром в сложный период до начала его широкой известности и сыграла ключевую роль в момент тяжелой болезни музыканта. Из-за отсутствия московской регистрации уроженца Абхазии отказывались принимать в клинике, и Светлана сумела убедить родственников оформить временную прописку в общей квартире. Кроме того, её мать помогла достать дефицитные лекарства, необходимые для лечения.
После выздоровления жизнь семьи некоторое время складывалась благополучно: Шоуа устроился работать в столичный ресторан, дома его ждали жена и маленькая дочь. Однако с первыми серьёзными успехами в творчестве ситуация изменилась. По словам Светланы, Александр стал подолгу отсутствовать дома, не объясняя причин.
«Видимо, освоился в центре Москвы и не понимал, почему должен жить в спальном районе, а по ночам слушать плач маленького ребенка. В общем, банально: многие молодые мужчины не выдерживают испытания бытом», — говорила Светлана.Во времена пика популярности дуэта «Непара» в медиа активно обсуждались слухи о романтических отношениях между солистами. Долгое время Александр Шоуа эти домыслы отрицал. Однако в одном из недавних интервью музыкант признал, что в самом начале совместного пути между ним и Викторией Талышинской действительно был роман.
Вторая жена Александра Шоуа и семейная жизнь
В итоге главной женщиной в жизни артиста стала Наталья — юрист, много лет работавшая в строительной сфере. Со временем она оставила карьеру, сосредоточившись на семье. Шоуа не раз подчёркивал, что ценит заботу супруги, её поддержку и участие в его жизни, отмечая, что именно такие отношения придают ему внутреннюю опору и эмоциональный баланс. Музыкант признавался, что считает живые эмоции неотъемлемой частью крепкого брака.
«На что мужчина может быть готов ради настоящей женщины? На все, на любые шаги и поступки. Потому что она делает мою жизнь яркой, хоть и взрывает меня иногда. Но без этого, неверное, никто не существует. Браки в тишине существуют только в книгах. Радуюсь, когда между нами есть искры», — делился Александр.Во втором браке у Шоуа родились дочь Таисию и сын Аарон. Отношения со старшей дочерью Майей складывались сложнее. Музыкант рассказывал, что на протяжении примерно десяти лет не общался с бывшей супругой, однако контакт с дочерью сохранял. До её совершеннолетия он выплачивал алименты.
Позднее в СМИ появилась информация о том, что Майя прекратила общение с отцом. Сам Шоуа объяснял это финансовыми разногласиями и нежеланием дочери поддерживать контакт с младшей сестрой. По его словам, конфликт обострился после того, как он предложил Майе попробовать самостоятельно зарабатывать. При этом он отмечает, что продолжает финансово помогать наследнице.
Позиция бывшей супруги и ответные обвинения
Светлана утверждала, что Александр активно участвовал в жизни дочери до появления в его жизни новой супруги. По её словам, именно после этого отношения между Майей и отцом начали стремительно ухудшаться. Также она отмечала, что у дочери не сложился контакт с мачехой, что создавало дополнительное эмоциональное напряжение.
Отдельным пунктом спора стала финансовая поддержка. Светлана утверждала, что Шоуа отказался оплачивать репетиторов и обучение Майи на факультете журналистики, а сумма алиментов составляла около 25 тысяч рублей. При этом, по её словам, дочь с ранних курсов совмещала учёбу с работой — трудилась в ресторане пианисткой, барменом и чайным мастером, практически без выходных.
«Смены заканчивает в три часа ночи, домой возвращается в четыре часа. И плюс институт. Живет без выходных и отпусков. У нее уже синяки под глазами, исхудала… Но "сама пробивается". Как папа велел. Кстати, он ни на один день рождения ничего ей не подарил — ни в 19, ни в 20, ни в 21 год. Однако имеет совесть в своих интервью упрекать дочь якобы в меркантильности», — говорила Светлана.Со временем отношения между Александром Шоуа и старшей дочерью, судя по всему, наладились. Майя присутствовала на масштабном праздновании юбилея артиста и публично поблагодарила отца за воспитание, характер и поддержку, подчеркнув свою гордость за него и назвав его важной фигурой в своей жизни.
Трагедия в семье: гибель младшего братаВосемь лет назад Александр Шоуа пережил тяжелую утрату — в результате страшного дорожно-транспортного происшествия погиб его младший брат Адгур. Авария произошла по вине нетрезвого водителя, выехавшего на встречную полосу. В машине находились двое братьев — Адгур погиб на месте, Беслан получил серьёзные травмы, но выжил.
Музыкант признавался, что потеря сильно изменила его внутреннее состояние и до сих пор отзывается болью. Он отмечал особую близость Адгура с семьёй и его глубокую привязанность к родителям. По словам Шоуа, брат не успел создать семью, но был на пороге этого шага — в день трагедии он подарил возлюбленной обручальное кольцо.
Борьба с туберкулёзом и переосмысление жизниОсенью прошлого года Александр Шоуа впервые откровенно рассказал о тяжелом заболевании — туберкулёзе. Болезнь протекала тяжело, и, по признанию артиста, в какой-то момент он сомневался, сможет ли справиться с недугом. В итоге лечение оказалось успешным, и сегодня музыкант считает пережитое важным жизненным уроком.
Шоуа признавался, что ранее относился к своему здоровью без должного внимания — нарушал режим сна, питания и перегружал себя работой. Теперь он воспринимает перенесённое заболевание как предупреждение и необходимость пересмотреть отношение к собственному телу и образу жизни.