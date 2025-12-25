Тяжело заболел, пережил гибель брата и поссорился с дочерью: как живет солист группы «Непара» Александр Шоуа и в чем обвинял Викторию Талышинскую?

25 декабря 2025, 17:59

Александр Шоуа (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Александр Вячеславович Шоуа — российский композитор, певец и продюсер, лидер группы «Непара». Заслуженный артист Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. В прошлом году он перенес тяжелое заболевание, которое помогло ему переосмыслить жизнь. 26 декабря артисту исполняется 52 года. О том, какую семейную трагедию он пережил, почему конфликтовал с дочерью и из-за чего распалась «Непара», — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Александра Шоуа: детство и семья Образование и переезд в Москву Начало профессиональной карьеры и группа «Арамис» Переезд в Германию и работа в Европе Создание группы «Непара» Воссоединение «Непары» и параллельные проекты Окончательный распад «Непары» и громкий конфликт Сольная карьера Шоуа и возрождение «Непары» Личная жизнь Александра Шоуа: браки и дети Трагедия в семье: гибель младшего брата Борьба с туберкулёзом и переосмысление жизни Александр Шоуа сегодня

Биография Александра Шоуа: детство и семья

Образование и переезд в Москву

Александр Шоуа (фото: Instagram* / alexandershoua)

Начало профессиональной карьеры и группа «Арамис»

Переезд в Германию и работа в Европе

Создание группы «Непара»

Успех и расцвет «Непары»

Александр Шоуа (фото: Instagram* / alexandershoua)

Воссоединение «Непары» и параллельные проекты

Окончательный распад «Непары» и громкий конфликт

«Нельзя быть злым и проехать на спине другого в рай. Можно быть недобрым человеком, но ходить собственными ногами. А когда ты едешь на чужом горбу, надо быть благодарным. Нельзя за моей спиной покупать мои песни у нашего же продюсера и пытаться вовлечь его в авантюру», — говорил Шоуа.

«Шоуа даже переименовал страницу коллектива, удалив оттуда все мои снимки и видео, фактически украв и переписав историю группы и моей жизни. Как будто меня никогда и не было. Поступок обиженного мальчика — не более того», — отмечала артистка.

Александр Шоуа (фото: Instagram* / alexandershoua)

«Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьезно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это все держать в себе», — заявил Шоуа.

Сольная карьера Шоуа и возрождение «Непары»

Личная жизнь Александра Шоуа: браки и дети

«Видимо, освоился в центре Москвы и не понимал, почему должен жить в спальном районе, а по ночам слушать плач маленького ребенка. В общем, банально: многие молодые мужчины не выдерживают испытания бытом», — говорила Светлана.

Александр Шоуа и Виктория Талышинская (фото: РИА Новости / Наталья Селиверстова)

Вторая жена Александра Шоуа и семейная жизнь

«На что мужчина может быть готов ради настоящей женщины? На все, на любые шаги и поступки. Потому что она делает мою жизнь яркой, хоть и взрывает меня иногда. Но без этого, неверное, никто не существует. Браки в тишине существуют только в книгах. Радуюсь, когда между нами есть искры», — делился Александр.

Позиция бывшей супруги и ответные обвинения

«Смены заканчивает в три часа ночи, домой возвращается в четыре часа. И плюс институт. Живет без выходных и отпусков. У нее уже синяки под глазами, исхудала… Но "сама пробивается". Как папа велел. Кстати, он ни на один день рождения ничего ей не подарил — ни в 19, ни в 20, ни в 21 год. Однако имеет совесть в своих интервью упрекать дочь якобы в меркантильности», — говорила Светлана.

Александр Шоуа с женой (фото: Instagram* / alexandershoua)

Трагедия в семье: гибель младшего брата

Борьба с туберкулёзом и переосмысление жизни

Александр Шоуа сегодня