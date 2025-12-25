«Сложнее всего справиться с голодом»: Анна Цуканова-Котт рассказала о жёстком испытании на шоу
Анна Цуканова-Котт откровенно рассказала о том, какой ценой ей далось участие в шоу «Звезды в джунглях». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Подготовка оказалась максимально серьёзной: актриса тренировалась дважды в день, чтобы выдержать нагрузки и испытания. Однако главной проблемой стала вовсе не физическая усталость, а постоянное чувство голода.
По словам Анны, внешне изменения могли быть не так заметны, но по факту вес ушёл ощутимо. За время проекта она сбросила около 4–5 килограммов, и далось это ей совсем непросто.
«Сложнее всего было справиться с голодом. Я похудела сильно. Визуально кажется, что мы как-то совсем не похудели, но по фактам там прям сильно ушло. Килограммов 4-5 я сбросила», — поделилась Цуканова-Котт на премьере фильма «Буратино».