«В разгар веселья»: Шаляпин поделился эмоциями после смерти зрителя на концерте
Шаляпин сообщил, как гибель зрителя на его концерте повлияла на него
Шоумен Прохор Шаляпин рассказал о переживаниях после инцидента на своём концерте. Во время выступления один из зрителей внезапно упал и умер.
В беседе с Общественной Службой Новостей Шаляпин сообщил, что этот случай глубоко поразил его. Артист отметил, что осознание скоротечности жизни заставило многих присутствовавших в тот вечер задуматься.
«Я не спал тогда всю ночь и очень много думал о загробной жизни, о смерти в целом. Меня охватила грусть и тоска. Сейчас, конечно, мне гораздо лучше, и я понимаю, что мой зритель умер в разгар веселья и не испытывал боли, а это тоже важно, когда ты уходишь легко, а не тяжело и мучительно», — сказал певец.Шаляпин добавил, что теперь более осознанно относится к жизни и смерти. Он считает, что нужно уважать оба эти состояния.
Ранее Прохор Шаляпин рассказал, сколько на самом деле стоит его гардероб.