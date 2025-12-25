Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры
Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. Суд постановил прекратить их право пользования жилым помещением и выселить. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Решение суда вступило в силу. Это означает, что певицу, её дочь и внучку снимут с регистрационного учёта по указанному адресу. Закон отводит пять рабочих дней на освобождение квартиры. Так как срок совпадает с новогодними праздниками, фактически покинуть помещение необходимо до 13 января.
Долина может переехать в свой дом в Подмосковье. Налоговая служба ранее сообщала, что артистка не платила налоги на эту недвижимость в течение 12 лет.
Ранее стало известно, что представители Ларисы Долиной подадут к Лурье иск об оплате коммуналки.
