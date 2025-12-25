Мосгорсуд вынес решение о выселении Ларисы Долиной из квартиры

25 декабря 2025, 17:12

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил иск Полины Лурье к Ларисе Долиной и членам её семьи. Суд постановил прекратить их право пользования жилым помещением и выселить. Об этом сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».