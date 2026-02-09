Вдова Алексея Булдакова отдаст наследство актера любовнику
Суд признал право вдовы актера Алексея Булдакова на спорную недвижимость после многолетних разбирательств с родственниками артиста. Рядом с Людмилой Андреевной все это время находился Эдуард Гладкий — мужчина, которого в окружении женщины называют ее возможным возлюбленным.
Как сообщает Starhit, именно Гладкий стал одной из ключевых фигур конфликта и фактически представлял интересы пожилой вдовы в борьбе за имущество. Вместе с юристами он добивался отмены сделок, по которым квартира в Москве и дача в Подмосковье оказались оформлены на племянников актера.
Решение суда вызвало резкую реакцию со стороны Дениса Булдакова. Общаясь с журналистами программы «Ты не поверишь!», он эмоционально отреагировал на исход процесса и выступил с громким заявлением, чем лишь усилил внимание к семейному спору.
Судебные тяжбы продолжались более четырех лет. По словам Гладкого, родственники воспользовались тяжелым состоянием женщины: у нее диагностированы деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Как следует из материалов дела, именно в этот период ее отвезли к нотариусу, где были подписаны дарственные на недвижимость общей стоимостью около 40 миллионов рублей. Позже вдова утверждала, что не собиралась никому передавать собственность.
Сам Гладкий подчеркивает, что не претендует на наследство и действует исключительно в интересах Людмилы Андреевны. Он также говорил, что ранее не был знаком с племянниками актера и считает их чужими для женщины людьми.
Денис Булдаков придерживается противоположной версии. Он заявлял, что тетя передала имущество добровольно, а инициатором скандала якобы стал именно Гладкий, рассчитывающий получить недвижимость. Мужчина отвергает подобные обвинения и настаивает, что заботится лишь о благополучии вдовы.
Теперь Гладкий надеется добиться компенсации за аренду загородного дома, которым пользовались несколько лет. По его оценке, сумма может превышать три миллиона рублей. Он также допускает подачу кассационной жалобы со стороны родственников, однако заявляет о готовности продолжать защиту интересов Людмилы Андреевны.