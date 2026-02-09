Вдова Алексея Булдакова отдаст наследство актера любовнику

09 февраля 2026, 10:47

Алексей Булдаков (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

Суд признал право вдовы актера Алексея Булдакова на спорную недвижимость после многолетних разбирательств с родственниками артиста. Рядом с Людмилой Андреевной все это время находился Эдуард Гладкий — мужчина, которого в окружении женщины называют ее возможным возлюбленным.





Как сообщает Starhit, именно Гладкий стал одной из ключевых фигур конфликта и фактически представлял интересы пожилой вдовы в борьбе за имущество. Вместе с юристами он добивался отмены сделок, по которым квартира в Москве и дача в Подмосковье оказались оформлены на племянников актера.



Решение суда вызвало резкую реакцию со стороны Дениса Булдакова. Общаясь с журналистами программы «Ты не поверишь!», он эмоционально отреагировал на исход процесса и выступил с громким заявлением, чем лишь усилил внимание к семейному спору.



Судебные тяжбы продолжались более четырех лет. По словам Гладкого, родственники воспользовались тяжелым состоянием женщины: у нее диагностированы деменция, болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Как следует из материалов дела, именно в этот период ее отвезли к нотариусу, где были подписаны дарственные на недвижимость общей стоимостью около 40 миллионов рублей. Позже вдова утверждала, что не собиралась никому передавать собственность.



