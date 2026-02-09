«Старый вы для нас»: Мать Авроры Кибы шокировала деталями разговора с Лепсом
Мать Авроры Кибы заявила, что была против романа дочери с Григорием Лепсом
Мать Авроры Кибы Татьяна в беседе с Ксенией Собчак заявила, что не одобряла роман дочери с 63-летним музыкантом. Разговор состоялся на праздновании 20-летия бывшей невесты Григория Лепса. Об этом сообщает Telegram-канал «Starhit.ru».
Татьяна Киба рассказала, что её шокировали отношения дочери.
«Я не плакала, я реально была в шоке, потому что задавала Грише вопрос: «Что вы сюда ходите? Ну старый вы для нас». А он мне говорит: «Татьяна Валерьевна, старый, может быть, и для вас, а для Авроры нет», — высказалась родительница.В рамках мероприятия Татьяна исполнила песню Лепса «Я поднимаю руки», изменив оригинальный текст. Ведущей торжества выступила Ксения Собчак. Музыкальную часть обеспечили Севиль и Александр Ревва.
На празднике присутствовали Джиган, Наталья Рудова и Наталья Бардо. По предварительной информации, затраты на организацию мероприятия составили около 20 млн рублей. Григорий Лепс, несмотря на расставание с именинницей, отправил ей цветы.