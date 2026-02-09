«Старый вы для нас»: Мать Авроры Кибы шокировала деталями разговора с Лепсом

09 февраля 2026, 10:06

Мать Авроры Кибы заявила, что была против романа дочери с Григорием Лепсом

Григорий Лепс и Аврора Киба (Фото: Instagram* @avrorakiba)

Мать Авроры Кибы Татьяна в беседе с Ксенией Собчак заявила, что не одобряла роман дочери с 63-летним музыкантом. Разговор состоялся на праздновании 20-летия бывшей невесты Григория Лепса. Об этом сообщает Telegram-канал «Starhit.ru».





Татьяна Киба рассказала, что её шокировали отношения дочери.

«Я не плакала, я реально была в шоке, потому что задавала Грише вопрос: «Что вы сюда ходите? Ну старый вы для нас». А он мне говорит: «Татьяна Валерьевна, старый, может быть, и для вас, а для Авроры нет», — высказалась родительница.