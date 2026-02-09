«Читают и слова не понимают»: Богомолов назвал главную проблему молодых артистов

09 февраля 2026, 00:58

Богомолов назвал катастрофой уровень образования молодых артистов

Константин Богомолов (Фото: РИА Новости / Артем Пряхин)

Художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов резко высказался о уровне подготовки современных выпускников театральных вузов. В рамках проекта «Актёрская студия» Вадима Верника он назвал ситуацию настоящей катастрофой, пишет Super.





Богомолов регулярно с 2010‑х годов посещает весенние показы дипломных работ студентов. По его наблюдениям, проблема кроется не только в недостаточной профессиональной подготовке, но и в фундаментальном непонимании сути актёрской профессии.





«Как они будут работать над ролью? Господи, они иногда читают и слов не понимают, которые произносятся у Чехова, Тургенева, Толстого, Достоевского — они их реально не знают», — высказался режиссёр.