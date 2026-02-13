13 февраля 2026, 13:11

Юлия Савичева (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

14 февраля российской певице и актрисе Юлии Савичевой исполняется 39 лет. Финалистка проекта «Фабрика звезд – 2», представительница России на «Евровидении-2004», участница шоу «Один в один» — ее творческая биография насыщена громкими проектами и хитами. Однако за сценическим успехом стояли непростые испытания: проблемы со здоровьем, творческий кризис и тяжелая утрата. О том, как артистка пережила выкидыш и что говорила про соперничество с Полиной Гагариной — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Юлии Савичевой: детство в Кургане и первые шаги на сцене Подростковые комплексы и опасная диета «Фабрика звезд», критика внешности и «Евровидение» Хиты, кино и «Один в один» Творческая пауза и личная жизнь Юлии Савичевой Выкидыш и проблемы со здоровьем Борьба за материнство и рождение дочери Брак и отношения спустя годы Самостоятельная карьера Юлии Савичевой Жизнь на две страны: семья, гастроли и воспитание дочери Конкурс Eurobest и конфликт с Полиной Гагариной Юлия Савичева сегодня

Биография Юлии Савичевой: детство в Кургане и первые шаги на сцене

«Жили мы небогато. Ведь, когда концертов не было, денег не хватало. Как говорится, то пусто, то густо... Бывало, я за кем-то одежду донашивала. Мы даже вещами в переходе торговали. Бегали от милиционеров... Было мне на тот момент всего десять лет, поэтому помню все достаточно смутно. Чаще, конечно, торговали родители», — признается она.

Юлия Савичева (фото: Instagram* / yuliasavicheva)

Подростковые комплексы и опасная диета

«Мама рыдала, заставляя меня поесть, но, к сожалению, у нее ничего не получалось. Папа был занят на работе», — делилась Юлия.

Юлия Савичева (фото: РИА Новости / Михаил Фомичев)

«Фабрика звезд», критика внешности и «Евровидение»

«Когда я пришла на "Фабрику", мне часто говорили в адрес моего носа и скул, что было бы лучше сделать пластику. На это я делала очень удивленные глаза и говорила: "Спасибо, я как-нибудь поживу с этим"», — вспоминала певица.

Хиты, кино и «Один в один»

Юлия Савичева (фото: Instagram* / yuliasavicheva)

«Там было больше воздействие всех тех артистов, кого я показывала, настолько они на меня действовали изнутри, что я начала выступать по-другому, не свойственная мне манера появилась, как-то странно начала разговаривать. Когда года через три-четыре посмотрела свои интервью, у меня просто зашевелились волосы. Это кто вообще? Можете ее как-то потрясти? Чтобы она пришла в себя? Там просто неправильное направление было выбрано. На меня очень сильно подействовал этот проект», — рассказывала Савичева.

Творческая пауза и личная жизнь Юлии Савичевой

Юлия Савичева с мужем (фото: Instagram* / yuliasavicheva)

Выкидыш и проблемы со здоровьем

«Знаете, что я ответила? "Да это фигня! На самом деле я в порядке. Главное, что получилось забеременеть, а дальше все будет отлично", — я даже отказывалась принимать препараты, которые прописывал врач. Старшее поколение поддерживало: "Мы в свое время не носились по врачам, не пили лекарств, вот вы и родились здоровыми!" Веря в себя, я продолжала летать, выступать и прыгать по сцене. За что вскоре поплатилась», — признавалась артистка.

Юлия Савичева с мужем (фото: Instagram* / yuliasavicheva)

Борьба за материнство и рождение дочери

«Период был страшный, потому что помимо моральной и физической усталости, у нас начались проблемы в семье: нам тяжело было с этим справиться. Я была, как корка от лимона высохшая. Я позвонила Максу в очередной истерике и сказала, что больше так не могу: мой организм изношен, мне нужно уходить, поправлять здоровье, голову свою чинить от заморочек. И Макс меня отпустил, сказал: "Ну что, я буду тебе запрещать беременеть и рожать?"», — сказала Савичева.

Брак и отношения спустя годы

Юлия Савичева с семьей (фото: Instagram* / yuliasavicheva)

Самостоятельная карьера Юлии Савичевой

«Я принимала участие в съемках программы на Первом канале, где присутствовал Макс. Мне было очень приятно его видеть, хоть и по видеосвязи. Мы вспоминали мое детство и "Фабрику". Для меня он был и останется учителем, которому я благодарна за все, что он для меня сделал», — подчеркивала Юлия.

Жизнь на две страны: семья, гастроли и воспитание дочери

Юлия Савичева (фото: Instagram* / yuliasavicheva)

«Повезло в периоды ее взросления: когда она впервые пошла, села на горшок, заговорила — мы были рядом. И соответственно, ни у кого ни на секунду не возникает ощущения, что мы что-то пропустили или недодали. Тут же очень важно слышать ребенка, и не имеет значения, насколько далеко вы находитесь», — делилась Савичева.

«Если она скажет, что хочет жить в России, — без проблем. Мы не будем решать за нее, это позиция нашей семьи. У Ани уже есть свое мнение, свой характер и видение мира, так что выбирать страну, где она захочет жить, будет сама. Мы со своей стороны можем обеспечить ей комфортные условия в любом месте», — подчеркивала певица.

Конкурс Eurobest и конфликт с Полиной Гагариной

Юлия Савичева (фото: Instagram* / yuliasavicheva)

«Полина просто не подписала контракт, поэтому не поехала. Это был ее выбор. Она решила учиться. У каждого свой путь. Мне сказали, мол, дорогая, едешь туда-то с такой-то песней. Есть! Все было так. Это такая невероятная школа для меня. Конечно, Гагарина меня ненавидела за это. Ну, конечно, за что меня можно было любить?!» — говорила Савичева.

Юлия Савичева сегодня