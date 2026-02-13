Тяжелое детство, сложная беременность и конфликт с Полиной Гагариной: творческий путь финалистки «Фабрики звезд» Юлии Савичевой
14 февраля российской певице и актрисе Юлии Савичевой исполняется 39 лет. Финалистка проекта «Фабрика звезд – 2», представительница России на «Евровидении-2004», участница шоу «Один в один» — ее творческая биография насыщена громкими проектами и хитами. Однако за сценическим успехом стояли непростые испытания: проблемы со здоровьем, творческий кризис и тяжелая утрата. О том, как артистка пережила выкидыш и что говорила про соперничество с Полиной Гагариной — в материале «Радио 1».
Биография Юлии Савичевой: детство в Кургане и первые шаги на сценеЮлия Станиславовна Савичева родилась 14 февраля 1987 года в Кургане. Ее мать, Светлана Анатольевна, работала учительницей музыки, отец, Станислав Борисович, играл на барабанах в группе «Конвой». Музыкальная среда во многом предопределила судьбу будущей певицы.
Уже в четыре года девочка впервые вышла на сцену вместе с коллективом отца, а в пять стала солисткой хореографического ансамбля «Светлячок». Позднее семья переехала в Москву. Там Юлия участвовала в новогодних постановках в одном из домов культуры и занималась бальными танцами. Однако артистка вспоминала, что жизнь в столице далась семье непросто.
«Жили мы небогато. Ведь, когда концертов не было, денег не хватало. Как говорится, то пусто, то густо... Бывало, я за кем-то одежду донашивала. Мы даже вещами в переходе торговали. Бегали от милиционеров... Было мне на тот момент всего десять лет, поэтому помню все достаточно смутно. Чаще, конечно, торговали родители», — признается она.
В восьмилетнем возрасте Савичева приняла участие в записи альбома певицы Линды, снялась в нескольких ее клипах и исполняла партии бэк-вокала. Публичные похвалы укрепили уверенность девочки в себе: в детстве ее нередко принимали за мальчика из-за короткой стрижки и одежды, однако сценические костюмы помогали чувствовать себя привлекательной.
Подростковые комплексы и опасная диетаОднако в подростковом возрасте артистка столкнулась с серьёзными комплексами. В 13 лет она начала придерживаться жёсткой диеты, а к 15 годам при росте 160 сантиметров её вес снизился до 38 килограммов. Ее дневной рацион иногда ограничивался пакетиком сухариков и йогуртом. Несмотря на это, Савичевой казалось, что «лишний вес» необходимо скрывать тёмной одеждой.
По воспоминаниям певицы, мать пыталась уговорить дочь нормально питаться, но безуспешно.
«Мама рыдала, заставляя меня поесть, но, к сожалению, у нее ничего не получалось. Папа был занят на работе», — делилась Юлия.Постоянные головокружения и хроническая усталость стали следствием истощения. Ситуация изменилась после кастинга во вторую «Фабрику звезд»: осознав, что для участия в проекте нужны силы, Савичева пересмотрела питание и вернулась к более сбалансированному рациону.
«Фабрика звезд», критика внешности и «Евровидение»На проекте 16-летняя Юлия запомнилась зрителям эмоциональным исполнением песни «Высоко». Несмотря на поддержку публики, она не стала победительницей. По словам артистки, ее любовь к рок-композициям не соответствовала формату шоу, а внешность не вписывалась в привычные стандарты индустрии. Савичева вспоминала, что на «Фабрике» ей советовали сделать пластическую операцию. Однако певица отказалась менять внешность.
«Когда я пришла на "Фабрику", мне часто говорили в адрес моего носа и скул, что было бы лучше сделать пластику. На это я делала очень удивленные глаза и говорила: "Спасибо, я как-нибудь поживу с этим"», — вспоминала певица.В итоге Юлия вошла в пятёрку лучших участников «Фабрики звёзд», исполнила хиты «Корабли» и «Прости за любовь», стала лауреатом «Песни года». В 2004 году она представила Россию на «Евровидении» с песней Believe me, заняв 11-е место. Несмотря на результат, выступление позволило артистке укрепить позиции в шоу-бизнесе.
Хиты, кино и «Один в один»После «Евровидения» артистка выпустила песню «Если в сердце живет любовь», ставшую саундтреком к сериалу «Не родись красивой». История героини Кати Пушкаревой, переживавшей из-за внешности, оказалась близка самой певице.
В последующие годы Савичева записала ряд популярных композиций: «Как твои дела?», «Привет», «Никак». В 2008 году она активно работала на телевидении и в кино: снялась в мюзикле и фильме «Первая любовь», участвовала в проектах «Звездный лед» и «Танцы со звездами».
Позднее исполнительница песен «Москва — Владивосток» и «Отпусти» заняла второе место в шоу перевоплощений «Один в один», уступив Алексею Чумакову. Савичева признавалась, что в карьере дважды сталкивалась с проявлениями «звездной болезни» — в период активных гастролей с хитами Максима Фадеева и во время участия в телевизионном проекте. По словам певицы, образы, которые она примеряла в шоу, настолько повлияли на неё, что изменились ее манера поведения и речь.
«Там было больше воздействие всех тех артистов, кого я показывала, настолько они на меня действовали изнутри, что я начала выступать по-другому, не свойственная мне манера появилась, как-то странно начала разговаривать. Когда года через три-четыре посмотрела свои интервью, у меня просто зашевелились волосы. Это кто вообще? Можете ее как-то потрясти? Чтобы она пришла в себя? Там просто неправильное направление было выбрано. На меня очень сильно подействовал этот проект», — рассказывала Савичева.
Творческая пауза и личная жизнь Юлии СавичевойПосле выхода альбома «Личное…» в 2014 году и релиза трека «Малыш» в 2017-м активность Савичевой снизилась. Новую пластинку она представила лишь в 2020 году. Причиной перерыва стали личные обстоятельства.
С музыкантом Александром Аршиновым Юлия познакомилась ещё в начале 2000-х. Одним из первых испытаний для пары стала «Фабрика звёзд»: гастрольный график певицы практически не оставлял времени на личную жизнь. Когда Александр перестал выходить на связь, Савичева решила, что отношения завершились. Однако во время серьёзной болезни артистки Аршинов приехал к ней с цветами, поддержав в трудный момент.
В 2012 году из-за плотных графиков и постоянной занятости влюбленные вновь отдалились. Савичева вспоминала, что стала раздражительной, между ними возникали конфликты, и однажды она уехала, собрав вещи. Полгода пара жила раздельно, после чего Александр предпринял попытку вернуть возлюбленную. В 2014 году они поженились.
Выкидыш и проблемы со здоровьемВскоре Юлия узнала о беременности и сообщила новость продюсеру Максиму Фадееву, которого называла вторым отцом. Артистка намеревалась продолжать выступления. Несмотря на предупреждения врачей о противопоказаниях к перелетам и нагрузкам, артистка не отказалась от гастролей и даже игнорировала назначенные препараты.
«Знаете, что я ответила? "Да это фигня! На самом деле я в порядке. Главное, что получилось забеременеть, а дальше все будет отлично", — я даже отказывалась принимать препараты, которые прописывал врач. Старшее поколение поддерживало: "Мы в свое время не носились по врачам, не пили лекарств, вот вы и родились здоровыми!" Веря в себя, я продолжала летать, выступать и прыгать по сцене. За что вскоре поплатилась», — признавалась артистка.На втором месяце беременности во время съемок клипа в другом городе у певицы началось кровотечение. Врачи спасли ей жизнь, однако ребенка сохранить не удалось. Пережитая утрата привела к депрессии и осложнила отношения в семье.
Савичева позднее призналась, что причиной проблем стали гормональные сбои, высокая физическая нагрузка и риск тромбоза. Позднее певица решила открыто рассказать о произошедшем, чтобы поддержать женщин, столкнувшихся с подобной трагедией. Она подчеркивала важность заботы о здоровье и подготовки к беременности, а также необходимость обращаться к врачам и соблюдать рекомендации специалистов.
Савичева убеждена, что личный опыт может помочь тем, кто столкнулся с отчаянием и страхом. По ее словам, важно не опускать руки и верить в возможность благополучного исхода.
Борьба за материнство и рождение дочериПосле случившегося супруги поженились, рассчитывая в будущем стать родителями. Савичева прошла курс гормональной терапии и медицинских процедур, однако беременность долго не наступала. В итоге певица обратилась к Максиму Фадееву с просьбой отпустить ее для восстановления здоровья. Продюсер поддержал ее решение.
«Период был страшный, потому что помимо моральной и физической усталости, у нас начались проблемы в семье: нам тяжело было с этим справиться. Я была, как корка от лимона высохшая. Я позвонила Максу в очередной истерике и сказала, что больше так не могу: мой организм изношен, мне нужно уходить, поправлять здоровье, голову свою чинить от заморочек. И Макс меня отпустил, сказал: "Ну что, я буду тебе запрещать беременеть и рожать?"», — сказала Савичева.После курса лечения Савичева и ее избранник решили сменить обстановку и отправились в Португалию. Когда артистка перестала принимать гормональные препараты и снизила уровень стресса, беременность наступила вновь. Из-за медицинских противопоказаний к перелетам она оставалась за границей до рождения дочери Анны. Рождение ребёнка стало для пары долгожданным и радостным событием.
Брак и отношения спустя годыЮлия Савичева состоит в браке с Александром Аршиновым с 2014 года. Певица отмечает, что за годы совместной жизни супруги продолжают узнавать друг друга, принимая как сильные, так и сложные стороны характера.
По ее словам, различия темпераментов помогают сохранять баланс: она называет себя эмоциональной и энергичной, а мужа — спокойным и рассудительным. Артистка подчеркивает, что именно это сочетание делает их союз устойчивым, так как они гармонично друг друга дополняют.
Самостоятельная карьера Юлии СавичевойЗадерживаться в декретном отпуске надолго Юлия Савичева не планировала и вскоре после рождения дочери вернулась к работе. Однако новый этап её карьеры начался уже без продюсерской поддержки: в 2018 году певица прекратила сотрудничество с центром Максима Фадеева и занялась собственным продвижением. Композитор согласился с её решением.
Позже артистка признавалась, что представители окружения Фадеева пытались настроить его против неё. Тем не менее полностью разорвать связь не удалось: спустя время наставник и певица восстановили общение.
«Я принимала участие в съемках программы на Первом канале, где присутствовал Макс. Мне было очень приятно его видеть, хоть и по видеосвязи. Мы вспоминали мое детство и "Фабрику". Для меня он был и останется учителем, которому я благодарна за все, что он для меня сделал», — подчеркивала Юлия.
Жизнь на две страны: семья, гастроли и воспитание дочериПосле ухода из продюсерского центра Савичева начала выстраивать самостоятельную карьеру. При этом она опиралась на помощь команды: муж Александр Аршинов, который является автором песен, а также юристы, финансисты и концертный директор.
Значительную часть забот о дочери Анне взяли на себя родители Александра. Девочка проживала в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, тогда как Юлия жила между двумя странами, совмещая гастроли и перелёты. Певица отмечала, что самым сложным стало первое расставание с новорождённой дочерью. Вскоре семья привыкла к постоянным перемещениям.
«Повезло в периоды ее взросления: когда она впервые пошла, села на горшок, заговорила — мы были рядом. И соответственно, ни у кого ни на секунду не возникает ощущения, что мы что-то пропустили или недодали. Тут же очень важно слышать ребенка, и не имеет значения, насколько далеко вы находитесь», — делилась Савичева.Серьёзные трудности возникли в период пандемии коронавируса. Из-за ограничений на передвижение и сложностей с документами Юлия почти полтора года не могла увидеться с дочерью. В 2021 году артистка начала оформление вида на жительство, чтобы видеться с ребенком чаще.
«Если она скажет, что хочет жить в России, — без проблем. Мы не будем решать за нее, это позиция нашей семьи. У Ани уже есть свое мнение, свой характер и видение мира, так что выбирать страну, где она захочет жить, будет сама. Мы со своей стороны можем обеспечить ей комфортные условия в любом месте», — подчеркивала певица.
Конкурс Eurobest и конфликт с Полиной ГагаринойПосле участия в «Фабрике звёзд» Савичеву отправиили на конкурс Eurobest, куда могли поехать победитель или финалисты проекта. Однако певица Полина Гагарина была возмущена тем, что выбрали не ее, а Юлию.
«Полина просто не подписала контракт, поэтому не поехала. Это был ее выбор. Она решила учиться. У каждого свой путь. Мне сказали, мол, дорогая, едешь туда-то с такой-то песней. Есть! Все было так. Это такая невероятная школа для меня. Конечно, Гагарина меня ненавидела за это. Ну, конечно, за что меня можно было любить?!» — говорила Савичева.Кроме того, артистка отмечала, что в различных интервью Гагарина нелестно высказывалась в её адрес. Ведущая «Фабрики звёзд» Яна Чурикова впоследствии высказывала мнение, что именно Юлия стала негласным победителем второго сезона проекта, поскольку после его завершения находилась на пике популярности.
Со временем многое изменилось: Полина Гагарина достигла статуса одной из самых востребованных и высокооплачиваемых исполнительниц страны, в то время как Савичева должна была выбирать между успешной карьерой и рождением ребенка.
Юлия Савичева сегодняВ последние годы Юлия Савичева продолжает развивать творческую деятельность и расширять жанровые рамки. В декабре 2024 года состоялась премьера клипа на песню «Надо быть сильной» из мини-альбома «Под кожей». Композиция и видеоряд имеют выраженный социальный и феминистический подтекст и посвящены женщинам, стремящимся соответствовать общественным ожиданиям.
В январе 2025 года на телеканале «Россия-1» стартовал новый сезон шоу «Один в один!», участницей которого стала и финалистка «Фабрики звёзд». 18 апреля состоялся релиз альбома Савичевой «9», включившего 11 композиций.
Кроме того, 21 марта 2026 года в Москве запланирован концерт Юлии Савичевой.