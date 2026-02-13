Никита Высоцкий выступил против назначения Безрукова ректором Школы-студии МХАТ

13 февраля 2026, 09:15

Сергей Безруков (Фото: кадр из сериала «Бизон: Дело манекенщицы»)

Никита Высоцкий раскритиковал возможное назначение Сергея Безрукова на пост ректора Школы-студии МХАТ. Режиссёр подчеркнул, что руководить вузом должен не самый популярный артист, а человек, способный выстраивать учебный процесс и находить компромиссы.





Конфликт возник после того, как Константин Богомолов отказался от должности. Он попросил министра культуры Ольгу Любимову освободить его от обязанностей, и она удовлетворила заявление.



Никита Высоцкий, чей отец Владимир Высоцкий окончил Школу-студию, считает ошибкой радоваться уходу Богомолова. Он назвал его сильным режиссёром, который поступил достойно, не став инициировать конфликт.

«Правильнее, чтобы это был тот, кто здесь работал. Например, Сергей Земцов. Земцов там уже 35 лет. Он был деканом и близким другом Игоря Золотовицкого. Мне кажется, что это разумно. Или Марина Брусникина. Человек должен быть и сам из этой школы!» — заявил Никита.