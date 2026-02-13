Раскрыт заработок покинувшего Россию Константина Меладзе за год
Лейбл «Меладзе Мьюзик» композитора и продюсера Константина Меладзе заработал 100 млн 230 тысяч рублей чистой прибыли за 2025 год в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, за прошлый год доходы компании выросли на 15 млн рублей, а с 2022 года — почти в семь раз. «Меладзе Мьюзик» принадлежат звукозаписывающая студия и права на товарные знаки таких коллективов, как «Инь-Янь» и M-BAND. Также на этом лейбле выпускает свои песни певец Валерий Меладзе.
Его старший брат сейчас находится за границей — Россию он покинул в связи с обстановкой на Украине и больше не возвращался. Источник отмечает, что Константин опасался приезжать в страну. Из-за этого он даже пропустил годовщину смерти отца, и Валерий показывал ему могилу по видеосвязи.
