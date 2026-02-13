Раскрыт заработок покинувшего Россию Константина Меладзе за год

13 февраля 2026, 10:12

SHOT: Константин Меладзе заработал более 100 млн рублей в 2025 году в России

Константин Меладзе (Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков)

Лейбл «Меладзе Мьюзик» композитора и продюсера Константина Меладзе заработал 100 млн 230 тысяч рублей чистой прибыли за 2025 год в России. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.