Тяжелое детство, судьбоносный смерч и громкие предсказания: 115 лет со дня рождения Ванги. Биография болгарской провидицы и тайна её пророчеств
115 лет назад, 31 января, родилась Вангелия Пандева Сурчева — болгарская ясновидящая, вошедшая в мировую историю под именем Ванга. Она умерла в 1996 году, однако интерес к её личности и предсказаниям не ослабевает до сих пор. Сторонники Ванги убеждены, что её пророчества продолжают сбываться и в XXI веке, тогда как скептики считают рассказы о «точных предвидениях» результатом интерпретаций и домыслов. Подробнее о том, как она обрела свой дар и что известно о ее личной жизни, — в материале «Радио 1».
Биография Ванги: рождение и происхождениеВангелия Пандева Димитрова появилась на свет 31 января 1911 года в семье болгарских крестьян Панде и Параскевы. Она родилась на территории, которая сегодня относится к Республике Северная Македония. Сразу после рождения девочка находилась в крайне тяжёлом состоянии, и родственники не верили, что она выживет.
Имя новорождённой дали не сразу. В первые месяцы жизни её завернули в полушубок и положили под печь, где она находилась в тепле. Лишь спустя два месяца ребёнок впервые заплакал — это расценили как знак, что девочка будет жить. После этого её крестили и назвали Вангелией, что в переводе означает «несущая благую весть».
Тяжёлое детство и утрата семьиРанние годы Ванги были наполнены лишениями. В возрасте трёх лет она потеряла мать и осталась полусиротой. Отец был призван на фронт, и девочку временно отдали на воспитание соседке. Вернувшись с войны, Панде лишился имущества, и семья оказалась в крайней бедности.
В 1923 году они переехали в село Ново-Село. Там отец вновь женился, однако отношения с мачехой сложились тяжело — Вангелия выполняла практически всю работу по дому.
Потеря зрения и начало необычной судьбы ВангиЕщё в детстве Ванга отличалась странными увлечениями. Она любила играть с завязанными глазами, находить спрятанные предметы и «лечить» игрушки, не видя их.
В 12 лет Вангелия полностью ослепла. По свидетельствам очевидцев, по дороге с пастбища её подхватил смерч, унес на значительное расстояние и бросил в поле. Глаза девочки оказались забиты песком, веки были плотно сомкнуты. Родные пытались спасти зрение, однако средств на операцию у семьи не было. Через несколько лет Ванга окончательно лишилась зрения.
В 16-летнем возрасте Вангелия была направлена в Дом слепых в Сербии. Там она получила общее образование по адаптированной программе, научилась выполнять бытовые обязанности, освоила вязание и игру на фортепиано. После смерти мачехи, умершей при родах, Ванга спустя три года была вынуждена вернуться домой. Она помогала отцу и занималась воспитанием младших братьев и сестёр.
Дар предвидения и первые откровения ВангелииПосле урагана, в результате которого Ванга ослепла, она, по её словам, обрела способность видеть будущее. Она утверждала, что слышит голоса и общается с высшими силами. Долгое время Вангелия скрывала свои способности, опасаясь, что её могут признать душевнобольной.
Со временем она рассказала о своём даре близким людям, а затем слухи о необычной женщине стали распространяться далеко за пределы её села.
В 1939 году Вангелия тяжело заболела — она долгое время сидела на холодном бетонном полу в ожидании пособия для бедных, после чего у неё развился плеврит. Несмотря на тяжёлое состояние, она смогла выздороветь.
С начала 1940-х годов Ванга стала предсказывать судьбы односельчан, помогала толковать сны и давала советы. Именно тогда она осознала масштаб своего дара. Поток посетителей рос, и к провидице начали приезжать люди из разных стран. Отмечалось, что во время приёма её голос мог меняться и становился более низким, напоминая мужской.
Приёмы, условия и отношение к деньгамО своём даре Ванга говорила: «Мой дар от бога. Он лишил меня зрения, но дал мне другие глаза, которыми я вижу мир — и видимый, и невидимый».
В день она могла принять более ста человек. Единственным условием было принести с собой кусочек сахара-рафинада, на котором посетитель должен был поспать. Денег Ванга не брала, но принимала подарки. Записывать её слова или использовать записывающую технику во время приёма строго запрещалось.
Государственная служба и известные посетителиС 1967 года Ванга официально получила статус государственной служащей и начала получать зарплату в должности предсказательницы. Большинство посетителей обращались к ней с личными проблемами, болезнями и жизненными трагедиями.
При этом среди её гостей были известные личности, политические деятели и представители власти.
Известные пророчества ВангиВанга прославилась предсказаниями, касающимися как частных судеб, так и масштабных мировых событий. Она говорила образно, из-за чего её слова нередко интерпретируются по-разному. Одним из самых известных предсказаний Ванги считается её высказывание о смерти Иосифа Сталина: «В марте большой человек с трубкой уйдет из России в никуда. Мир станет добрее».
Также Ванге приписывают предсказание гибели премьер-министра Индии Индиры Ганди. По словам очевидцев, она говорила: «Ее погубит платье. Вижу в дыму и огне оранжево-желтое платье». 31 октября, готовясь к телеинтервью с британским драматургом и актёром Питером Устиновым, Индира Ганди надела оранжево-жёлтое сари и решила снять свой пуленепробиваемый жилет. На выходе один из охранников открыл по ней огонь. Индира Ганди получила множество пулевых ранений и вскоре умерла.
В числе наиболее часто цитируемых пророчеств — слова Ванги о гибели атомной подводной лодки «Курск». Ещё задолго до трагедии она произнесла фразу: «Курск окажется под водой, и весь мир будет его оплакивать». 12 августа 2000 года произошло ЧП с подлодкой «Курск» в Баренцевом море. Жертвами инцидента стали все 118 членов экипажа.
Одно из самых обсуждаемых пророчеств связано с терактами 11 сентября 2001 года в США. Ванга, по словам её последователей, говорила: «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой».
Кроме того, Ванге приписывают предвидение аварии на Чернобыльской АЭС, смерть принцессы Дианы и пандемии коронавируса.
Ванга о будущем человечества и миреСогласно утверждениям историков, Ванга оставила пророчества вплоть до 5079 года. Среди них — предсказания о войнах, технологических прорывах и контактах с внеземными цивилизациями.
Она говорила о возможности телепатической связи между людьми, использовании мозговых волн для общения и встрече с инопланетянами в начале XXII века. Отдельно упоминалась гипотетическая авария на «искусственном Солнце» в 2340 году, которая может привести к гибели человечества или вынужденному переселению на другую планету.
Пророчества Ванги о РоссииГоворила Ванга и о войнах будущего. В частности, ей приписывают высказывание о крупном военном конфликте, который «начнётся на Востоке весной и затронет Запад», а также о длительной нестабильности в мире. Особое место в предсказаниях Ванги занимала Россия. Она говорила о тяжёлых испытаниях, через которые пройдёт страна, но подчёркивала её будущую роль в мировых процессах.
Ванга предсказала распад СССР, победу Бориса Ельцина на президентских выборах и утверждала: «Все растает, как лед, только одно останется нетронутым — слава Владимира, слава России».
Она также говорила о возвращении россиян к историческим корням, духовном возрождении и появлении некой «религии Белого лотоса».
Личная жизнь ВангиВпервые Вангелия влюбилась в незрячего юношу во время обучения в Доме слепых, однако их отношения не получили продолжения.
В 1942 году, уже после 30 лет, Ванга вышла замуж за солдата Димитра Гуштерова. Они прожили вместе около двадцати лет в городе Петрич. Детей у пары не было, но после смерти мужа Ванга усыновила мальчика Димитра, а позже девочку Виолетту.
Последние годы и смерть ВангиБольшую часть жизни Ванга провела в Петриче, а последние два десятилетия принимала посетителей в селе Рупите. Она заранее предсказала собственную смерть. Ванга скончалась 11 августа 1996 года от онкологического заболевания молочной железы, которое стремительно развивалось в последние месяцы её жизни.
Предчувствие скорой кончины она приняла спокойно и призывала не скорбеть по ней, считая, что бремя её дара было чрезмерно тяжёлым.
Наследие Ванги: музеи, книги и фильмыВ 2008 году в Петриче был открыт музей Ванги. В 2011 году в Рупите установили памятник весом около 400 килограммов к столетию со дня её рождения.
При жизни о Вангелии были изданы четыре книги. Канонической биографией считается брошюра «Ванга» 1989 года, написанная её племянницей.
О провидице сняты десятки документальных и художественных проектов. В 2013 году вышел сериал «Вангелия», где Вангу в разные периоды жизни сыграли Елена Яковлева, Ирина Рахманова, Наталья Николаева, Дарья Отрошко и Кристина Пакарина. В 2014 году появился документальный проект «Настоящая Ванга», а в 2021 году Первый канал показал фильм, приуроченный к её дню рождения.