30 января 2026, 16:45

Ванга (фото: кадр из документального фильма / «Ванга. Пророчества»)

115 лет назад, 31 января, родилась Вангелия Пандева Сурчева — болгарская ясновидящая, вошедшая в мировую историю под именем Ванга. Она умерла в 1996 году, однако интерес к её личности и предсказаниям не ослабевает до сих пор. Сторонники Ванги убеждены, что её пророчества продолжают сбываться и в XXI веке, тогда как скептики считают рассказы о «точных предвидениях» результатом интерпретаций и домыслов. Подробнее о ​том, как она ​обрела свой дар и что известно о ее личной жизни, — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Ванги: рождение и происхождение Тяжёлое детство и утрата семьи Потеря зрения и начало необычной судьбы Ванги Дар предвидения и первые откровения Вангелии Приёмы, условия и отношение к деньгам Государственная служба и известные посетители Известные пророчества Ванги Ванга о будущем человечества и мире Пророчества Ванги о России Личная жизнь Ванги Последние годы и смерть Ванги Наследие Ванги: музеи, книги и фильмы

Биография Ванги: рождение и происхождение

Тяжёлое детство и утрата семьи

Ванга (фото: кадр из документального фильма / «Ванга. Пророчества»)

Потеря зрения и начало необычной судьбы Ванги

Дар предвидения и первые откровения Вангелии

Фото: (istockphoto / undefined undefined)

Приёмы, условия и отношение к деньгам

Ванга (фото: кадр из документального фильма / «Ванга. Пророчества»)

Государственная служба и известные посетители

Известные пророчества Ванги

Фото: (istockphoto /bruev)

Фото: (istockphoto / e-crow)

Ванга о будущем человечества и мире

Пророчества Ванги о России

Борис Ельцин (фото: РИА Новости / Алексей Бойцов)

Личная жизнь Ванги

Последние годы и смерть Ванги

Ванга (фото: кадр из документального фильма / «Ванга. Пророчества»)

Наследие Ванги: музеи, книги и фильмы