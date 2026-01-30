Достижения.рф

«Отращиваю грудь»: Тодоренко пошутила про капусту после родов

Регина Тодоренко с юмором рассказала об изменениях фигуры в декрете
Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко продолжает делиться честным и ироничным послеродовым контентом в своих соцсетях.



Если раньше телеведущая давала серьёзные советы для молодых мам, то теперь всё чаще разбавляет будни самоиронией. На этот раз Регина рассмешила подписчиков шуткой про «увеличение бюста».

В соцсетях Тодоренко показала, что на съёмках постоянно носит с собой капусту, и с улыбкой объяснила зачем.

«Я на съёмках всюду с капустой. Говорят ведь, что грудь больше станет. Отращиваю», — написала телеведущая.
Однако опытные мамы в комментариях быстро раскусили шутку. Подписчицы отметили, что капуста тут вовсе не ради форм, а как проверенное средство от лактостаза — Регина сейчас кормит младшего сына Фёдора.

