«Отращиваю грудь»: Тодоренко пошутила про капусту после родов

30 января 2026, 11:38

Регина Тодоренко с юмором рассказала об изменениях фигуры в декрете

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

Регина Тодоренко продолжает делиться честным и ироничным послеродовым контентом в своих соцсетях.





Если раньше телеведущая давала серьёзные советы для молодых мам, то теперь всё чаще разбавляет будни самоиронией. На этот раз Регина рассмешила подписчиков шуткой про «увеличение бюста».



В соцсетях Тодоренко показала, что на съёмках постоянно носит с собой капусту, и с улыбкой объяснила зачем.





«Я на съёмках всюду с капустой. Говорят ведь, что грудь больше станет. Отращиваю», — написала телеведущая.