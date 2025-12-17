Дело рэпера Гуфа о грабеже передали в суд Подмосковья

17 декабря 2025, 13:45

Алексей Долматов (Гуф) (Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов)

Уголовное дело в отношении известного рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, поступило в Наро-Фоминский городской суд Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.