Дело рэпера Гуфа о грабеже передали в суд Подмосковья
Уголовное дело в отношении известного рэп-исполнителя Алексея Долматова, выступающего под псевдонимом Гуф, поступило в Наро-Фоминский городской суд Московской области. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Мособлсуда.
Долматов и ещё один фигурант обвиняются по части 2 статьи 161 УК РФ — грабёж, совершённый группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, а также с угрозой его применения.
Инцидент, ставший основанием для уголовного дела, произошёл в октябре прошлого года в банно-оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки. Следствие считает, что во время конфликта с потерпевшим Долматов вместе с сообщником похитил у него смартфон iPhone 14 Pro. При этом рэпер, как утверждается, угрожал физической расправой и дважды ударил мужчину по лицу, пока его знакомый удерживал руки потерпевшего.
Конфликт возник после того, как брата администратора комплекса заподозрили в съёмке происходящего на телефон. Несмотря на заверения, что видео удалено, устройство оказалось заблокированно, что и стало поводом для вмешательства полиции.
Ранее суд избрал Долматову меру пресечения в виде запрета определённых действий, однако позже он был отпущен под подписку о невыезде, а электронный браслет с него сняли.
