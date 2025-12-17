Лариса Долина анонсировала концерт с доходом более 1,6 млн рублей
Лариса Долина не стала затягивать с возвращением к работе после громкого судебного решения. В день, когда стало известно, что право собственности на квартиру в Хамовниках осталось за Полиной Лурье, певица объявила о предстоящем новогоднем концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
Праздничное выступление Лариса Александровна проведёт 30 декабря. На сцену она выйдет вместе со своими учениками, подготовив специальную программу к концу года. Концерт состоится в клубном формате — площадка небольшая, но камерная.
Стоимость билетов варьируется от 5 тысяч до 12 900 рублей. При полной посадке зала артистка сможет заработать порядка 1 миллиона 650 тысяч рублей за один вечер.
Впрочем, пока планы выглядят не столь однозначно: на данный момент реализовано менее половины билетов. Неизвестно, удастся ли собрать полный зал, несмотря на узнаваемое имя и предновогодний ажиотаж.
