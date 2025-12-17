Лариса Долина анонсировала концерт с доходом более 1,6 млн рублей

17 декабря 2025, 12:35

Лариса Долина рассчитывает заработать 1,6 млн на новогоднем концерте

Лариса Долина (Фото: Instagram* / @larisa.dolina.official)

Лариса Долина не стала затягивать с возвращением к работе после громкого судебного решения. В день, когда стало известно, что право собственности на квартиру в Хамовниках осталось за Полиной Лурье, певица объявила о предстоящем новогоднем концерте. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».