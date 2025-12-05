«Тётушку понесло»: Психоаналитик объяснила резкую смену имиджа Глюкозы

05 декабря 2025, 18:48

Психоаналитик Смолярчук: Глюкоза изменила имидж, потому что проживает кризис

Глюкоза (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Резкое преображение певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) не перестаёт будоражить публику. Она же объясняет это новым этапом в жизни.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» напомнила, что Глюкоза из скромной девочки с голосом из мультфильмов превратилась в эпатажную «сестру-близнеца» для собственной дочери, и за этим стоит серьезный внутренний перелом.





«Это признаки глубокого личностного и возрастного кризиса. Она в свои годы находится в поиске себя», — сказала она.

«Возможно, она пытается это сделать для того, чтобы соединиться с дочерью, и в этом ее глубочайшая экзистенциальная педагогическая ошибка. Она вошла в роль подростка, превратилась во фрика, тетушку понесло», — объяснила психоаналитик.