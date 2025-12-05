Достижения.рф

«Тётушку понесло»: Психоаналитик объяснила резкую смену имиджа Глюкозы

Психоаналитик Смолярчук: Глюкоза изменила имидж, потому что проживает кризис
Глюкоза (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Резкое преображение певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) не перестаёт будоражить публику. Она же объясняет это новым этапом в жизни.



Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» напомнила, что Глюкоза из скромной девочки с голосом из мультфильмов превратилась в эпатажную «сестру-близнеца» для собственной дочери, и за этим стоит серьезный внутренний перелом.

«Это признаки глубокого личностного и возрастного кризиса. Она в свои годы находится в поиске себя», — сказала она.

По словам эксперта, изменение внешнего облика может быть попыткой артистки сблизиться со своей дочерью-подростком через уподобление ей.

«Возможно, она пытается это сделать для того, чтобы соединиться с дочерью, и в этом ее глубочайшая экзистенциальная педагогическая ошибка. Она вошла в роль подростка, превратилась во фрика, тетушку понесло», — объяснила психоаналитик.

Она добавила, что новый имидж Глюкозы — это не творческий эксперимент, а крик о помощи личности, находящейся на перепутье.
Анастасия Панченко

