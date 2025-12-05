«Тётушку понесло»: Психоаналитик объяснила резкую смену имиджа Глюкозы
Психоаналитик Смолярчук: Глюкоза изменила имидж, потому что проживает кризис
Резкое преображение певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) не перестаёт будоражить публику. Она же объясняет это новым этапом в жизни.
Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» напомнила, что Глюкоза из скромной девочки с голосом из мультфильмов превратилась в эпатажную «сестру-близнеца» для собственной дочери, и за этим стоит серьезный внутренний перелом.
«Это признаки глубокого личностного и возрастного кризиса. Она в свои годы находится в поиске себя», — сказала она.
По словам эксперта, изменение внешнего облика может быть попыткой артистки сблизиться со своей дочерью-подростком через уподобление ей.
«Возможно, она пытается это сделать для того, чтобы соединиться с дочерью, и в этом ее глубочайшая экзистенциальная педагогическая ошибка. Она вошла в роль подростка, превратилась во фрика, тетушку понесло», — объяснила психоаналитик.
Она добавила, что новый имидж Глюкозы — это не творческий эксперимент, а крик о помощи личности, находящейся на перепутье.