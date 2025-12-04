«Сколько труда! Роскошная»: Лариса Гузеева поддержала смелый образ Глюкозы
Лариса Гузеева восхитилась новой дерзкой фотосессией Глюкозы
Провокационный и смелый образ Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), который певица представила в новой фотосессии, вызвал широкий резонанс не только среди поклонников, но и среди знаменитостей.
Одной из первых неожиданно высказалась Лариса Гузеева — актриса и телесваха поддержала артистку и восторженно оценила её работу. Под опубликованными снимками Гузеева оставила комментарий.
«Сколько труда! Удивительная! Роскошная!» — написала она.Сама Глюкоза ранее призналась, что её образ сегодня — отражение серьёзных перемен в жизни и внутреннего настроя. Певица рассказала, что поначалу столь яркая и дерзкая трансформация шокировала её супруга, однако семейному укладу это никак не помешало.
По словам Ионовой, эксперименты с внешностью — лишь творческое самовыражение, а в личной жизни у неё всё по-прежнему стабильно.