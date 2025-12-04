«Сколько труда! Роскошная»: Лариса Гузеева поддержала смелый образ Глюкозы

04 декабря 2025, 17:54

Лариса Гузеева восхитилась новой дерзкой фотосессией Глюкозы

Лариса Гузеева (Фото: Instagram* / @_larisa_guzeeva_)

Провокационный и смелый образ Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова), который певица представила в новой фотосессии, вызвал широкий резонанс не только среди поклонников, но и среди знаменитостей.





Одной из первых неожиданно высказалась Лариса Гузеева — актриса и телесваха поддержала артистку и восторженно оценила её работу. Под опубликованными снимками Гузеева оставила комментарий.





«Сколько труда! Удивительная! Роскошная!» — написала она.