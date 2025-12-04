Певица Алсу поддержала фестиваль «Добрая волна» и высказалась за его расширение
На пресс-конференции в Казани певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) высоко оценила фестиваль «Добрая волна».
Как сообщает «Татар-информ», заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана назвала проект социально значимым и выразила надежду на его развитие.
Алсу впервые участвует в этом фестивале. Она отметила, что площадка даёт детям с особенностями здоровья возможность реализовывать творческие мечты.
«Замечательный и социально важный проект. Чужих детей не бывает. А когда у них ещё и такие проблемы и особенности, хочется поддержать их вдвойне. Хорошо, что есть такой фестиваль», — сказала певица.Артистка поделилась своими пожеланиями по поводу будущего фестиваля. Она хочет, чтобы мероприятие приобрело больший масштаб и вышло за пределы страны.