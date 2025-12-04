Певица Алсу поддержала фестиваль «Добрая волна» и высказалась за его расширение

04 декабря 2025, 18:31

Алсу Абрамова (Фото: Telegram @alsouofficial)

На пресс-конференции в Казани певица Алсу (полное имя — Алсу Абрамова) высоко оценила фестиваль «Добрая волна».





Как сообщает «Татар-информ», заслуженная артистка России и народная артистка Татарстана назвала проект социально значимым и выразила надежду на его развитие.



Алсу впервые участвует в этом фестивале. Она отметила, что площадка даёт детям с особенностями здоровья возможность реализовывать творческие мечты.

«Замечательный и социально важный проект. Чужих детей не бывает. А когда у них ещё и такие проблемы и особенности, хочется поддержать их вдвойне. Хорошо, что есть такой фестиваль», — сказала певица.