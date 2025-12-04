«Меня узнают»: Юная дочь Глюкозы заявила, что не знает, кто такая Анна Седокова

04 декабря 2025, 17:54

Дочь певицы Глюкозы прокомментировала идею съезжать от родителей в 18 лет

Лидия Чистякова-Ионова (Фото: Instagram* @ray_musicofficial)

Корреспондент Kp.ru спросил у Лидии Чистяковой, как она относится к совету Анны Седоковой. Экс-солистка «ВИА Гра» ранее заявила, что детям стоит съезжать от родителей в 18 лет.





Дочь певицы Глюкозы, выступающая под псевдонимом ray!, удивилась, когда услышала имя Седоковой. Впрочем, она ответила на вопрос о совместном проживании с родителями.

«Какая Анна Седокова?» — переспросила девушка.

«Нужно иметь финансы, плюс я в индустрии, где тяжело. Да и передвигаться по городу одной сложно — узнают», — пояснила Лидия.

