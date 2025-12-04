«Меня узнают»: Юная дочь Глюкозы заявила, что не знает, кто такая Анна Седокова
Дочь певицы Глюкозы прокомментировала идею съезжать от родителей в 18 лет
Корреспондент Kp.ru спросил у Лидии Чистяковой, как она относится к совету Анны Седоковой. Экс-солистка «ВИА Гра» ранее заявила, что детям стоит съезжать от родителей в 18 лет.
Дочь певицы Глюкозы, выступающая под псевдонимом ray!, удивилась, когда услышала имя Седоковой. Впрочем, она ответила на вопрос о совместном проживании с родителями.
«Какая Анна Седокова?» — переспросила девушка.По мнению Чистяковой, задерживаться в родительском доме до 30 лет не стоит, но и уезжать в 18 лет сложно, так как в этом возрасте молодым людям ещё нужно вставать на ноги. Дочь знаменитости сообщила, что сама планирует начать жить отдельно в 20 лет. К этому возрасту она хочет накопить сумму, необходимую для самостоятельной жизни.
«Нужно иметь финансы, плюс я в индустрии, где тяжело. Да и передвигаться по городу одной сложно — узнают», — пояснила Лидия.