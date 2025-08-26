«У меня есть другой олигарх»: обманутая жена Товстика впервые на шоу «Малахов» раскрыла правду об изменах мужа с Полиной Дибровой
Скандальный развод Елены Товстик с мужем-миллиардером, который ушел из семьи к жене популярного телеведущего Дмитрия Диброва, называют одним из самых громких в российском шоу-бизнесе. Многодетная мать шестерых детей бизнесмена впервые рассказала все о предательстве мужа и подруге, которая была еще и крестной детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Отступные 30 млн и шантажВ программе «Малахов» Елена Товстик рассказала, что после 22 лет брака её супруг Роман неожиданно предложил заключить брачный договор. Якобы это требовали его деловые партнёры. Роман уверял жену, что никогда её не оставит и всегда будет заботиться о ней и шестерых детях. В качестве условий он предложил дом, где семья жила, и 30 миллионов рублей. Роман сказал жене, что на эти деньги она сможет сделать операцию и купить машину.
«Я спросила: "И что, мне с шестью детьми останется 15 миллионов до конца жизни?" А он ответил: "Я буду помогать, если будешь хорошо себя вести. Только без бумажек. А если плохо — будешь сидеть на гречке без копейки"», — вспоминает Товстик.Кроме того, она заявила, что муж угрожал сжечь дом, если договор не будет подписан. На раздумья Елене отвели всего пять дней, иначе, по её словам, Роман пообещал «превратить её жизнь в ад». Елена же призналась, что она все ещё любит мужа, поэтому ей было очень больно слышать такие слова от него.
Жена Диброва восемь лет была влюблена в ТовстикаЕлена Товстик также поделилась подробностями семейной драмы. По её словам, супруг Роман неожиданно уехал на Алтай вместе с Полиной Дибровой, которой она полностью доверяла как крестной матери своих детей. Елена отметила, что Полина организовывала детские лагеря, куда вывозила и их детей, благодаря чему сумела войти в доверие к семье и подружиться с ними.
«Мой муж — бизнесмен, у которого никогда не находилось времени даже на совместные поездки с семьёй. И вдруг он заявляет, что ему срочно нужно лететь на Алтай с сыном, хотя раньше никогда не проводил с ним время», — рассказала Товстик.После этой поездки Роман сообщил жене о решении развестись — прямо на 18-летии их сына.
«Для меня это был удар, я не могла в это поверить. Я думала, он шутит. Он говорил, что у нас совсем скоро будут поездки в горы. А потом он улетает и прилетает с такими словами», — вспоминает Елена.Она призналась, что не могла поверить в то, что супруг так легко поставил точку в их 22-летних отношениях.
Кроме того, Роман стремился оформить развод как можно скорее, так как это был его подарок ко дню рождения Полины Дибровой. По словам Товстик, Полина уже более восьми лет влюблена в ее мужа. Однажды бизнесмен даже проговорился об угрозах со стороны Полины. Она якобы говорила ему: «Если не ты, у меня есть другой олигарх». По мнению Товстик, таким образом Полина «давила» на любовника.
По словам Елены, Роман собирался отправиться в Испанию, чтобы отметить праздник с Полиной.
«Я понимала, что у Полины через неделю день рождения, поэтому документы на развод — подарок ей. Иначе я не понимала, зачем так спешить», — отметила Елена.При этом сама Елена пыталась сохранить семью и планировала совместную поездку в Италию. Однако, как утверждает женщина, супруг поставил ультиматум: полёт возможен только при условии, что об этом никто не узнает.
«Он сказал: как только мы прилетаем, сразу едем к юристу и подписываем соглашение. Более того, он предложил мне 10 миллионов, чтобы бы я отказалась от этой поездки», — рассказала Товстик.Она подчеркнула, что отвергла предложение, поскольку для неё важнее была семья, а не деньги. Кроме того, Роман отказался оплачивать жене операцию, необходимую из-за послеродовых осложнений, пока она не подпишет нужные ему документы. Детей Роман Товстик также решил забрать с собой. По словам Елены, муж давно увлекается эзотерикой, к чему привлек старшую дочь. Женщина не исключает, что он может состоять в секте.