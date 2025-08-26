«У меня есть другой олигарх»: обманутая жена Товстика впервые на шоу «Малахов» раскрыла правду об изменах мужа с Полиной Дибровой

26 августа 2025, 14:00

Елена Товстик и Андрей Малахов (Фото: кадр из программы «Малахов»)

Скандальный развод Елены Товстик с мужем-миллиардером, который ушел из семьи к жене популярного телеведущего Дмитрия Диброва, называют одним из самых громких в российском шоу-бизнесе. Многодетная мать шестерых детей бизнесмена впервые рассказала все о предательстве мужа и подруге, которая была еще и крестной детей. Подробности читайте в материале «Радио 1».





Содержание Отступные 30 млн и шантаж Жена Диброва восемь лет была влюблена в Товстика

Отступные 30 млн и шантаж

«Я спросила: "И что, мне с шестью детьми останется 15 миллионов до конца жизни?" А он ответил: "Я буду помогать, если будешь хорошо себя вести. Только без бумажек. А если плохо — будешь сидеть на гречке без копейки"», — вспоминает Товстик.

Елена Товстик (Фото: кадр из программы «Малахов»)



Жена Диброва восемь лет была влюблена в Товстика

«Мой муж — бизнесмен, у которого никогда не находилось времени даже на совместные поездки с семьёй. И вдруг он заявляет, что ему срочно нужно лететь на Алтай с сыном, хотя раньше никогда не проводил с ним время», — рассказала Товстик.

«Для меня это был удар, я не могла в это поверить. Я думала, он шутит. Он говорил, что у нас совсем скоро будут поездки в горы. А потом он улетает и прилетает с такими словами», — вспоминает Елена.

Елена Товстик с мужем и сыном (Фото: кадр из программы «Малахов»)



«Я понимала, что у Полины через неделю день рождения, поэтому документы на развод — подарок ей. Иначе я не понимала, зачем так спешить», — отметила Елена.

«Он сказал: как только мы прилетаем, сразу едем к юристу и подписываем соглашение. Более того, он предложил мне 10 миллионов, чтобы бы я отказалась от этой поездки», — рассказала Товстик.