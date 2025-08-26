Владимир Пресняков раскрыл, как его сын Никита переживает развод с Аленой Красновой

26 августа 2025, 03:56

Никита Пресняков и Владимир Пресняков (Фото: Instagram* @nataliapodolskaya)

Владимир Пресняков впервые рассказал о том, как его сын Никита переживает непростой период после развода с Аленой Красновой. Звезда поговорил с изданием «StarHit» на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Казани и пояснил, что пара давно шла к расставанию.





Артист подчеркнул, что полностью поддерживает сына в этой ситуации. С его точки зрения, Никита находится на новом этапе жизни и уже нашел для себя новые ориентиры.





«У него сейчас очень классное состояние, потому что он ищет что-то новое и уже нашел. Естественно, я его поддерживал, я его отец. Это мой сын и мой друг», — пояснил Пресняков.

Никита Пресняков (Фото: Instagram* @npresnyakov)



«Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. (...) Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — писала в личном блоге Краснова.

Никита Пресняков и Алёна Краснова (Фото: Instagram* @alenaakrasnova)



«Можно сказать, это назревало. И в итоге произошло. Никита с Аленой боролись, просто жизнь иногда делает такие вещи», — подтвердил Владимир Пресняков.