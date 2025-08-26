Владимир Пресняков раскрыл, как его сын Никита переживает развод с Аленой Красновой
Владимир Пресняков впервые рассказал о том, как его сын Никита переживает непростой период после развода с Аленой Красновой. Звезда поговорил с изданием «StarHit» на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Казани и пояснил, что пара давно шла к расставанию.
Артист подчеркнул, что полностью поддерживает сына в этой ситуации. С его точки зрения, Никита находится на новом этапе жизни и уже нашел для себя новые ориентиры.
«У него сейчас очень классное состояние, потому что он ищет что-то новое и уже нашел. Естественно, я его поддерживал, я его отец. Это мой сын и мой друг», — пояснил Пресняков.Подольская добавила, что Никита старается скрыть свои переживания. Ему требуется время, чтобы осознать случившееся, принять все и восстановиться.
Кризис в отношениях молодых людей близился давно. Вероятной причиной мог стать переезд пары в США в 2022 году, где реальная жизнь оказалась сложнее их ожиданий.
Супруги признались, что после почти десяти лет вместе их пути разошлись. Изменились взгляды на жизнь и будущее, захотелось разных вещей.
«Встретились очень рано, когда ещё только учились понимать себя и этот мир. (...) Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны», — писала в личном блоге Краснова.Никита тоже говорил, что расставание проходит по-доброму и без скандалов.
«Можно сказать, это назревало. И в итоге произошло. Никита с Аленой боролись, просто жизнь иногда делает такие вещи», — подтвердил Владимир Пресняков.Отец Никиты, имеющий богатый опыт семейных отношений, поделился, что обсуждал с сыном тему поиска счастья в зрелом возрасте, приводя в пример свой собственный опыт обретения гармонии в третьем браке с Натальей Подольской. Он считает, что за любовь всегда надо «бороться». Оба человека в паре должны активно работать, чтобы сохранить семейное счастье.
Однако не все отношения длятся вечно. Надо уметь принимать расставания, когда они становятся неизбежными.
