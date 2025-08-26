«Толчки, будто внутри чемпион по рестлингу»: Беременная третьим малышом Регина Тодоренко рассказала о своем состоянии
Беременная Регина Тодоренко пожаловалась, что маленькие ножки выдавливают ее ребра
Телеведущая Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Звезда рассказала о непростых моментах своей беременности, проблемах со сном и желании побыстрее родить. Ее слова в личном блоге передает «The Voice».
35-летняя мама отметила, что будущий малыш активно толкается по ночам. Он уже «выдавливает ребра» своими ножками и мешает Тодоренко нормально спать. Больше всего ребенок беспокоит ее около 4 утра.
«Начинается процесс выдавливания ребер маленькими, еще не родившимися ножками. В 4:10 пытаюсь применить дыхательную практику. В 4:30 толчки такие, будто внутри у меня чемпион по рестлингу. В 5:00 — очень хочется родить», — шутливо подвела итог звезда.
Напомним, что сейчас Тодоренко вместе с мужем Владом Топаловым воспитывает шестилетнего Михаила и двухлетнего Мирослава. Она рассказывала, что планирует третьи естественные роды, несмотря на медицинские противопоказания.
Она надеется, что ребенок родится без осложнений. Ведущая желает всем женщинам и девушкам испытать «мягкие и спокойные роды», которые наполнят сердце счастьем.
Недавно Тодоренко призналась, что едва не рассталась с Топаловым после рождения первенца. Они с мужем не осознавали, что должны быть одной командой. С появлением ребенка все дошло до того, что паре пришлось обратиться к специалисту.
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская