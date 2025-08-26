«Толчки, будто внутри чемпион по рестлингу»: Беременная третьим малышом Регина Тодоренко рассказала о своем состоянии

26 августа 2025, 07:22

Беременная Регина Тодоренко пожаловалась, что маленькие ножки выдавливают ее ребра

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* @reginatodorenko)

Телеведущая Регина Тодоренко ждет третьего ребенка. Звезда рассказала о непростых моментах своей беременности, проблемах со сном и желании побыстрее родить. Ее слова в личном блоге передает «The Voice».





35-летняя мама отметила, что будущий малыш активно толкается по ночам. Он уже «выдавливает ребра» своими ножками и мешает Тодоренко нормально спать. Больше всего ребенок беспокоит ее около 4 утра.





«Начинается процесс выдавливания ребер маленькими, еще не родившимися ножками. В 4:10 пытаюсь применить дыхательную практику. В 4:30 толчки такие, будто внутри у меня чемпион по рестлингу. В 5:00 — очень хочется родить», — шутливо подвела итог звезда.