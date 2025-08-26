Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги обошлась в 6 миллионов рублей

26 августа 2025, 09:23

Фото: iStock/Marina Moskalyuk

Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги прошла в Императорском яхт-клубе в центре Москвы и обошлась минимум в 6 миллионов рублей, сообщает «‎Shot».