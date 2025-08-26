Свадьба Агаты Муцениеце и Петра Дранги обошлась в 6 миллионов рублей
Свадьба актрисы Агаты Муцениеце и аккордеониста Петра Дранги прошла в Императорском яхт-клубе в центре Москвы и обошлась минимум в 6 миллионов рублей, сообщает «Shot».
Пара старалась провести торжество в уединенной обстановке, арендовав всё здание яхт-клуба, что стоило около 1 миллиона рублей.
Свадебное торжество состоялось на территории «Красного Октября», рядом с памятником Петру I. Для обеспечения приватности молодожены попросили гостей не выкладывать фотографии и видео в социальные сети. В меню угощений были водка и соленья.
На подготовку свадьбы было потрачено порядка 3 миллионов рублей. В эту сумму вошли услуги ведущего, фотографа и видеографа, а также сбор невесты в Barvikha Hotel Spa и фотосессия в пятизвёздочном отеле «Арарат Парк Хаятт» рядом с Большим театром. Декор банкетного зала обошёлся в полмиллиона рублей, а застолье — в 1,5 миллиона.
Среди известных гостей на свадьбе присутствовали актриса Евгения Осипова, бывшая супруга Прилучного Рената Пиотровски и худрук театра-кабаре Crave Василий Козарь с женой. Интересно, что в этот день бывший муж Агаты, Павел Прилучный, отмечал годовщину со своей второй супругой Зепюр Брутян. Их свадьба в 2022 году была оценена в 5 миллионов рублей.
Читайте также: