«Не хватает силы в голосе»: война с Соседовым, скандал с Галич и тайный жених. Как стала известной «Королева скандалов» Люся Чеботина?
Певице, взорвавшей чарты хитами «Солнце Монако» и «Плакал Голливуд», а также известной своей эпатажной манерой держаться и острым языком, Люсе Чеботиной 26 апреля исполняется 29 лет. Эта артистка прошла долгий путь: от прослушиваний в украинском «Голосе» до статуса «Певицы года» по версии премии «Жара». Также за ее плечами романы с наследниками медиаимперий и громкие публичные перепалки с критиками и коллегами. Подробности — в материале «Радио 1».
БиографияЛюдмила Чеботина родилась 26 апреля 1997 года в Петропавловске-Камчатском. Родители девочки рано развелись, и мама осталась одна с двумя дочерьми. Когда Люсе исполнилось шесть лет, семья переехала в Москву за новой жизнью и возможностями.
В столице будущая звезда сцены начала заниматься в музыкальной школе, а позже закончила музыкальное училище по специальности педагог эстрадно-джазового вокала. В 2015 году Люся успешно прошла отборочный этап и стала участницей украинской версии популярного вокального шоу «Голос». На проекте она показала свои способности и смогла выйти в четвертьфинал.
Спустя год Чеботина появилась в проекте «Главная сцена», которая транслировалась на телеканале «Россия-1». А в 2017 году приняла участие в конкурсе «Новая волна», но не смогла занять призовое место. Первая популярность к певице пришла из интернета, куда она упорно заливала ролики с каверами на популярные песни.
В 2019 году Чеботина выпустила дебютный альбом под названием «Безлимитная любовь», но аудитория не оценила входящие в него треки. Даже не собираясь отчаиваться, девушка продолжила активную работу, и в 2021 году с выходом второго альбома труды были вознаграждены.
«Солнце Монако»За время участия в кастингах всевозможных шоу Люся Чеботина познакомилась с большим количеством полезных и интересных людей. Одним из таких стал сын основателя некогда популярной группы «Земляне» и владелец «Русской медиа группы», в которую входит «Русское радио» и телеканал RU.TV Юрием Киселевым (ЮрКиссом).
На совместном отдыхе Чеботиной с семьей Киселевых в Монако певица написала свой первый хит.
«Помню, было внутреннее ощущение, какое-то шестое чувство, что вот-вот сейчас я напишу что-то действительно классное. Долго крутилась в голове строчка: «Зачем мне солнце Монако?», и я решила, что нужно эту тему разогнать, буквально через полчаса родилась целая песня», — цитирует певицу издание Intermedia.ru.
Трек «Солнце в Монако» за считанные дни сделал певицу суперпопулярной и вознес к вершинам радиочартов. В то время ходило много слухов о тайных любовных отношениях ЮрКисса и молодой певицы, но Чеботина неустанно говорила журналистам, что их связывает только дружба.
По словам Люси Чеботиной, клип к первому хиту был снят за смешные деньги в 50 тысяч рублей. Публика тогда мало поверила ее словам, больше верилось истории, в которой клип был снят на деньги ЮрКисса, а маленький бюджет певица придумала для лучшего света своего таланта. Исполнительницу хита сильно злили просьбы о чьей-либо помощи в ее творчестве, всё сама: и пишет, и поет, и за клипы платит.
Личная жизньЛюся Чеботина и Юрий Киселев (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)
О личной жизни певицы до ее популярности мало что известно. А вот в ответах по поводу отношений с Киселевым певица явно лукавила. В 2022-м в интервью Лауре Джугелии Чеботина призналась:
«Мы понимали, что друг другу нравимся, но отрицали это. Я боялась, что отношения могут что-то испортить. Потом поняла, что происходят недружеские ссоры, недружеская ревность… Был страх, что мне начнут что-то запрещать, но от судьбы не уйдёшь. Мы ждали до той точки, когда надо было либо расходиться, либо идти дальше. Я не готова была его терять, он, видимо, тоже. Думаю, это любовь».
В феврале 2023 года пара распалась. По словам Люси, инициатором расставания стал Юрий. После расставания с ЮрКиссом Чеботина ушла из «Русской медиагруппы» и забрала с собой все свои песни, объяснив это тем, что не хочет, чтобы её творчество ассоциировалось с бывшим возлюбленным.
Люся Чеботина и Филипп Киркоров (Фото: Instagram*@ lusia_chebotina)
Стоит отметить, что певице также приписывали романы с участником шоу «Холостяк» Александром Гранковым и певцом Никитой Алексеевым. Много шумихи наделала новость об отношениях Чеботиной с Филиппом Киркоровым. После выхода совместной песни король поп-музыки решил обратиться к пластической хирургии, давая понять, что он влюбился и хочет быть достойным своей возлюбленной. На что певица в очередной раз ответила журналистам, что все только слухи и Киркоров для нее просто старший товарищ.
В середине 2024 года в СМИ начали обсуждать новый роман Люси Чеботиной. На этот раз её избранником стал норвежский футболист Матиас Норманн, ранее выступавший за московский футбольный клуб «Динамо». На отдыхе в Дубае пару заметили вместе. В социальных сетях они не стеснялись выражать свои чувства и открыто демонстрировали симпатию друг к другу. Норманн называл Люсю «своей девочкой», а она отвечала ему «твоя». Однако уже в ноябре в интервью Надежде Стрелец Чеботина опровергла слухи о романе с Норманном.
В декабре 2025 года в интервью Иде Галич Чеботина снова разоткровенничилась про новую любовь, но инени избранника не навзвала:
«Я поднимаю за него тост. И надеюсь, что он будет последним парнем. Шутки шутками. Он офигенный, нереальный. Я прекрасно понимаю, что такое быть публичным человеком, и хочу его от этого пока уберечь. Не хочу всё рассказывать. Тьфу-тьфу-тьфу».
Вооружена и очень опаснаЕсли о личной жизни Чеботина говорит сквозь зубы, то в публичных скандалах она раскрывается во всей красе. Вокальные данные артистки стали яблоком раздора с известным критиком Сергеем Соседовым. В 2025 году между ними разгорелась настоящая война после неосторожного заявления Чеботиной о британской певице Адель. Соседов не стеснялся в выражениях:
«Ей не хватает силы в голосе, нет в ней пульса. Уж точно не Люсе говорить о недостатках голоса Адель. Я сомневаюсь, что Люся сможет вытянуть хоть одну песню этой исполнительницы».Ответ звезды был сокрушительным. Она публично призвала Соседова забыть ее имя, доказав, что «молодые и дерзкие» больше не намерены терпеть критику от «профессионалов старой школы».
Но это цветочки. Репутация певицы серьезно пострадала после обвинений в «звездной болезни» со стороны коллег. Телеведущая Ида Галич публично обвинила Чеботину в срыве съемок.
«Моя команда 30 человек, мои дети, которые ждали звезду, мои репутационные риски, мои финансовые потери — это все на совести одного человека», — писала Галич, называя поведение артистки «свинством».В кулуарах за Чеботиной прочно закрепилось прозвище «Королева скандалов», а некоторые продюсеры, по слухам, предпочитают с ней не связываться.