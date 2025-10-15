«У меня мама была уже синяя вся»: вдова Михаила Круга Ирина рассказала, как пережила ночь смерти мужа

15 октября 2025, 12:38

Ирина Круг (фото: РИА Новости / Евгений Одиноков)

В интервью телеведущей Ксении Собчак Ирина Круг подробно восстановила события ночи 1 июля 2002 года, когда был убит её муж, шансонье Михаил Круг. По словам женщины, в те месяцы она чаще спала рядом с детьми: младшему сыну Александру в тот момент был всего один месяц, и он часто просыпался по ночам. Однако в ту роковую ночь она решила остаться вместе с мужем. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».





Содержание Ночь убийства Михаила Круга: что рассказала вдова

Как спаслась Ирина Круг Появления Михаила во снах: переживания вдовы

Чувства к убийцам: ненависть и невозможность мести

Ночь убийства Михаила Круга: что рассказала вдова



«Оказалось, что этот стук, он ее душил, и мама сопротивлялась, и шатался диван, стучали его ножки. И когда я зашла, я увидела, что маму убивают. У меня мама была уже синяя вся», — рассказала она.

Как спаслась Ирина Круг

«Я захлопнула эту дверь и начала кричать: "Миша, убивают маму". И Миша выскочил оттуда, и мы вдвоем побежали, они за нами ходили. Он понял, что они наверху. Потому что начали же стрелять. И получается, по сути, что я маленькая, худенькая, а Миша здоровый, и он меня прикрыл просто. Когда уже следствие шло, все говорили, что мне просто повезло», — вспоминает Ирина.

Появления Михаила во снах: переживания вдовы



«Это постоянно происходит. Но он всегда красивый. В костюме красивый такой. В светлом всегда костюме. Я говорю, ну все, Миша приснился, что-то произойдет, либо хорошее, либо плохое», — рассказала она.

Чувства к убийцам: ненависть и невозможность мести

«Не то что ненависть. Просто я не понимаю… Мне хочется сказать: зачем вы пришли и убили человека? Были дети, семья. Для меня такой был стресс. Зачем? Ну что за сволочи такие», — сказала она.