«У меня мама была уже синяя вся»: вдова Михаила Круга Ирина рассказала, как пережила ночь смерти мужа
В интервью телеведущей Ксении Собчак Ирина Круг подробно восстановила события ночи 1 июля 2002 года, когда был убит её муж, шансонье Михаил Круг. По словам женщины, в те месяцы она чаще спала рядом с детьми: младшему сыну Александру в тот момент был всего один месяц, и он часто просыпался по ночам. Однако в ту роковую ночь она решила остаться вместе с мужем. Подробнее об этом расскажет «Радио 1».
Ночь убийства Михаила Круга: что рассказала вдоваИрина Круг вспоминает, что уложила и покормила ребёнка, около девяти вечера прилегла рядом с супругом и вскоре услышала сильный стук сверху. В доме в тот момент находилась её мать — женщина решила встать, подумав, что родственнице стало плохо. Когда она поднялась, выяснилось, что в коттедже уже находились злоумышленники, которые напали на ее мать.
«Оказалось, что этот стук, он ее душил, и мама сопротивлялась, и шатался диван, стучали его ножки. И когда я зашла, я увидела, что маму убивают. У меня мама была уже синяя вся», — рассказала она.Вернувшись в комнату, Ирина захлопнула дверь и закричала мужу: «Миша, убивают маму». В этот момент злоумышленники ринулись вслед за ней — началась стрельба.
Как спаслась Ирина КругВ хаосе погони за ней и Михаилом Кругом началась стрельба. По словам вдовы, она осталась жива во многом благодаря тому, что муж, будучи физически более крепким, прикрыл её.
«Я захлопнула эту дверь и начала кричать: "Миша, убивают маму". И Миша выскочил оттуда, и мы вдвоем побежали, они за нами ходили. Он понял, что они наверху. Потому что начали же стрелять. И получается, по сути, что я маленькая, худенькая, а Миша здоровый, и он меня прикрыл просто. Когда уже следствие шло, все говорили, что мне просто повезло», — вспоминает Ирина.
Появления Михаила во снах: переживания вдовыВ интервью женщина рассказала, что муж периодически является ей во снах. По словам Ирины, эти сновидения повторяются.
«Это постоянно происходит. Но он всегда красивый. В костюме красивый такой. В светлом всегда костюме. Я говорю, ну все, Миша приснился, что-то произойдет, либо хорошее, либо плохое», — рассказала она.Круг добавила, что во снах Михаил часто пытается её обнять и положить руки так, как делал при жизни.
Чувства к убийцам: ненависть и невозможность местиНа вопрос Собчак о желании отомстить тем, кто убил Михаила, Ирина ответила, что не испытывает ненависти в прямом смысле, но не понимает мотива преступников.
«Не то что ненависть. Просто я не понимаю… Мне хочется сказать: зачем вы пришли и убили человека? Были дети, семья. Для меня такой был стресс. Зачем? Ну что за сволочи такие», — сказала она.При этом вдова признаётся, что не смогла бы причинить боль другим людям в попытке отомстить, даже если бы получила такую возможность. Ирина также отметила, что после смерти мужа она не получила ожидаемой поддержки со стороны окружения и друзей Михаила.