«Опубликовали случайно»: Водонаева высмеяла провокационную фотосессию Волочковой

14 октября 2025, 17:36

Алёна Водонаева прокомментировала новую фотосессию Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова (Фото: Instagram* @volochkova_art)

Экс-участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева высказала в личном блоге своё мнение о новой фотосессии балерины Анастасии Волочковой.





49-летняя Волочкова опубликовала снимки, где она позирует в чулках на подвязках и с рюкзаком Vivienne Westwood. Водонаева предположила, что фотограф Елена Галицына, которая проводила съёмку, применила слишком сильную ретушь к лицу балерины.

«Дам непрошеный совет Леночке, постпродакшн съёмки — это не только бахнуть фейсап на фильтре «Голливуд 100500», ноги и руки тоже не мешало бы подогнать до чистоты картинки», — отметила модель.