«Опубликовали случайно»: Водонаева высмеяла провокационную фотосессию Волочковой
Алёна Водонаева прокомментировала новую фотосессию Анастасии Волочковой
Экс-участница шоу «Дом-2» Алёна Водонаева высказала в личном блоге своё мнение о новой фотосессии балерины Анастасии Волочковой.
49-летняя Волочкова опубликовала снимки, где она позирует в чулках на подвязках и с рюкзаком Vivienne Westwood. Водонаева предположила, что фотограф Елена Галицына, которая проводила съёмку, применила слишком сильную ретушь к лицу балерины.
«Дам непрошеный совет Леночке, постпродакшн съёмки — это не только бахнуть фейсап на фильтре «Голливуд 100500», ноги и руки тоже не мешало бы подогнать до чистоты картинки», — отметила модель.Помимо этого, Алёна обратила внимание, что одна из фотографий требует дополнительной обработки, но её всё равно опубликовали. Пользователи сети в большинстве своём поддержали критику Водонаевой. В комментариях они назвали фотосессию пошлой и вульгарной.