«Сплошной кайф»: Анастасия Решетова улетела в Дубай с сыном от Тимати
Решетова увезла сына в Дубай, чтобы ребёнок отдохнул перед школой
Анастасия Решетова сообщила, что вместе с 5-летним сыном Ратмиром от Тимати отправилась в Дубай. В своём Telegram-канале модель опубликовала несколько трогательных снимков с наследником и рассказала, почему решила поехать в ОАЭ.
По словам Решетовой, у Ратмира была эмоциональная перегрузка, поэтому она решила увезти его на отдых ещё до начала школьных каникул.
«А здесь из нагрузок только 20-минутные занятия в практической тетрадке, а остальное — сплошной "кайф", как говорит Ратмир», — отметила Анастасия.На фотографиях в Арабских Эмиратах Решетова предстала в образе брюнетки, что подтверждает: недавний эксперимент с блондинистыми волосами оказался всего лишь париком.