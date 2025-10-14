Достижения.рф

«Сплошной кайф»: Анастасия Решетова улетела в Дубай с сыном от Тимати

Решетова увезла сына в Дубай, чтобы ребёнок отдохнул перед школой
Анастасия Решетова (Фото: Telegram / @reshetovalife)

Анастасия Решетова сообщила, что вместе с 5-летним сыном Ратмиром от Тимати отправилась в Дубай. В своём Telegram-канале модель опубликовала несколько трогательных снимков с наследником и рассказала, почему решила поехать в ОАЭ.



По словам Решетовой, у Ратмира была эмоциональная перегрузка, поэтому она решила увезти его на отдых ещё до начала школьных каникул.

«А здесь из нагрузок только 20-минутные занятия в практической тетрадке, а остальное — сплошной "кайф", как говорит Ратмир», — отметила Анастасия.
На фотографиях в Арабских Эмиратах Решетова предстала в образе брюнетки, что подтверждает: недавний эксперимент с блондинистыми волосами оказался всего лишь париком.
Софья Метелева

