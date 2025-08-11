«У нас кармические отношения»: Евгения Кривцова прокомментировала слухи о разводе
Евгения Кривцова: я не знаю, сохраним мы брак или расстанемся
В подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» блогер Евгения Кривцова призналась, что в её семье наступил непростой период.
По её словам, ранее они с мужем не обсуждали возникающие проблемы, однако теперь поняли, что без откровенного диалога отношения развивать невозможно. Супруги приняли решение обратиться к семейной терапии.
«Мы сейчас в терапии. Мы начали больше общаться, мне уже нравятся эти первые шаги, которые мы делаем. Конечно, сидя здесь я не знаю, сохраним мы брак, проработаем проблемы или расстанемся», — отметила Кривцова.Она также добавила, что не понимает, откуда появляются слухи о её возможном разводе. Однако девушка рассказала, что у них с мужем «кармические отношения» из-за чего могут возникать конфликты. Но они стараются решать их, чтобы сохранить семью.
Девушка поделилась, что ссоры в их отношениях бывают из-за того, что она не чувствует себя в безопасности в финансовом плане.
«У него сейчас период стагнации, а я уже очень долго жду. Я, как женщина, тоже хочу подарки. У нас сейчас ипотека, ремонт, у нас траты, цены растут», — заявила она.