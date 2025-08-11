«У нас кармические отношения»: Евгения Кривцова прокомментировала слухи о разводе

11 августа 2025, 12:11

Евгения Кривцова: я не знаю, сохраним мы брак или расстанемся

Евгения Кривцова (фото: Instagram* / ya_krivtsova)

В подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» блогер Евгения Кривцова призналась, что в её семье наступил непростой период.





По её словам, ранее они с мужем не обсуждали возникающие проблемы, однако теперь поняли, что без откровенного диалога отношения развивать невозможно. Супруги приняли решение обратиться к семейной терапии.

«Мы сейчас в терапии. Мы начали больше общаться, мне уже нравятся эти первые шаги, которые мы делаем. Конечно, сидя здесь я не знаю, сохраним мы брак, проработаем проблемы или расстанемся», — отметила Кривцова.

«У него сейчас период стагнации, а я уже очень долго жду. Я, как женщина, тоже хочу подарки. У нас сейчас ипотека, ремонт, у нас траты, цены растут», — заявила она.