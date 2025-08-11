Елена Степаненко вернулась в Россию и готовится к новым проектам на телевидении
Знаменитая юмористка и артистка эстрады Елена Степаненко вернулась в Россию после длительного проживания в США. По информации СМИ, в августе начнутся съемки новых юмористических телепередач, где Елена Григорьевна выступит как ведущая и представит свежие номера.
Степаненко, родившаяся 8 апреля 1953 года в Волгограде, является одной из самых известных фигур в российском юморе. Она окончила Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и прославилась своими эстрадными миниатюрами и юмористическими выступлениями.
После развода с Евгением Петросяном Елена Григорьевна переехала в США и вела закрытый образ жизни. В феврале 2025 года она закрыла свою компанию в России, что также подтверждало её намерения обосноваться за границей. Однако теперь артистка вновь на родной земле и готова порадовать зрителей новыми проектами. Фанаты с нетерпением ждут её возвращения на экран.
Елена Степаненко за долгие годы не была отмечена в громких скандалах, до того момента, пока она не решила развестись с Евгением Петросяном. Бывший муж и коллега по сцене многие годы сглаживал конфликтные ситуации и не давал жене проявлять на публике скверный характер. О жизни по расчету и браках Елены Степаненко ради карьеры читайте в материале «Радио 1».
