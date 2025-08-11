Елена Степаненко вернулась в Россию и готовится к новым проектам на телевидении

11 августа 2025, 09:44

Елена Степаненко (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Знаменитая юмористка и артистка эстрады Елена Степаненко вернулась в Россию после длительного проживания в США. По информации СМИ, в августе начнутся съемки новых юмористических телепередач, где Елена Григорьевна выступит как ведущая и представит свежие номера.