«У него такой большой»: мгновенный секс, огромная грудь и кое-что ещё. Чем покорили друг друга Евгений Плющенко и Яна Рудковская?
Они встретились и смогли исцелить друг друга от ран, оставшихся от прошлых отношений. Уникальную историю любви Яны Рудковской и Евгения Плющенко читайте в материале «Радио 1».
Произошло знаковое событиеЗима 2007 года стала настоящим испытанием для российского спортивного истеблишмента. Во время ожесточенной конкуренции за проведение зимней Олимпиады-2014 в Сочи, кампанию поддержали ведущие мировые знаменитости. Полгода оставалось до выборов столицы Белой Олимпиады, многие сомневались в возможности организации такого грандиозного события на жарком курорте, известном своим летним климатом. А уж о том, что России удастся убедить консервативных членов Международного олимпийского комитета, и говорить не приходилось. Тем не менее, звучавшая в тот период песня Димы Билана «Невозможное возможно» стала настоящим гимном для тех, кто продвигал Сочи-2014 на международной арене.
Одним из значимых мероприятий стал фестиваль «Русская зима», проходивший в Лондоне в начале января 2007 года. В то время русский язык занимал второе место по популярности после английского, и именно здесь произошло знаковое событие: впервые встретились взгляды Яны Рудковской, продюсера Билана, и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, который представлял заявку Сочи. Эта встреча стала началом их совместного пути.
«История с Женей сказочная такая была. У меня была любовь с первого взгляда. У нас в первый день все случилось, в том числе и секс, хотя я держалась целых восемь часов. До этого в моей жизни никогда не было такого, чтобы секс случился прямо на первом свидании. Это нонсенс!», — рассказывала позже Рудковская в эфире Тины Канделаки.
У него такой большой носЧасто ВИП-персоны из мира шоу-бизнеса не знакомы со звездами спорта, но в этом случае все было иначе. Рудковская призналась, что болела за Плющенко еще во время Олимпиады-2002 в Солт-Лейк-Сити.
«Я так за него переживала, потому что была уверена, что он должен был выиграть», — сказала она.Продюсеру было любопытно, как фигурист целуется с большим носом.
«У него такой большой нос. Как же он целуется», — делилась она своими размышлениями с мамой.
Личные скандалы и сильное влечениеРоман Плющенко и Рудковской развивался на фоне их личных скандалов. Яна боролась за детей с бывшим мужем Виктором Батуриным, а Евгений завершал развод с Марией Ермак и стремился видеть сына Егора. Эти трудности, возможно, стали толчком для их отношений.
«Я увидел это красивое лицо, прекрасную фигуру, большую грудь, прекрасную улыбку, красивые глаза с каким-то куражом. Посмотрел со стороны: красивая женщина. Я холост, чертовски привлекательный, так что же нам ждать? И пошел в атаку», — говорил Плющенко.
Евгений Плющенко сразу почувствовал сильное влечение к Яне Рудковской, считая её своей женщиной. Он сделал ей предложение, но получил отказ из-за её сложной ситуации с судебным процессом. Вдобавок и семья Рудковской поначалу не принимала Плющенко. Давление со стороны окружающих заставило Плющенко исчезнуть на несколько месяцев, но он осознал свою ошибку и вернулся.
«Но потом я понял, что делаю глупейшую ошибку. Внутри что-то горело, я переживал, мне не хватало ее», — сказал он.
Новые достиженияСоюз Плющенко и Рудковской принес не только личное счастье, но и новые достижения для страны. Именно Яна убедила Евгения вернуться в спорт дважды. Сначала он выступил на Олимпиаде-2010 в Ванкувере, где, к сожалению, уступил американцу из-за спорного судейства. Затем, в Сочи, он завоевал второе олимпийское золото в командном турнире, став ключевым игроком сборной. В настоящее время главной профессиональной инициативой этой звездной пары является академия фигурного катания, где занимаются как начинающие спортсмены, так и уже известные фигуристы. Кроме того, на протяжении последних десяти лет они организуют ледовые шоу.
Главным достижением Яны и Евгения стали их дети. В 2013 году у них родился сын Александр, который уже проявляет амбиции, заявляя о желании побить рекорд своего отца и выступить как минимум на пяти Олимпиадах. В 2020 году от суррогатной матери появился второй сын Рудковской и Плющенко – Арсений, который тоже уже начал заниматься фигурным катанием. Однако у Евгения и Яны нет дочери. Рудковская делилась, что Арсений должен был родиться не один, но эмбрион девочки у суррогатной матери не прижился.