«У неё ничего не было в жизни, кроме театра»: два брака и «одно заблуждение» Галины Волчек. Как жила и умерла основательница «Современника»?
Галина Волчек – одна из ключевых фигур отечественного театра второй половины XX века. Режиссёр, актриса, педагог, художественный руководитель легендарного «Современника», она стала символом эпохи и человеком, сумевшим сохранить театр в моменты, когда он мог исчезнуть. В профессиональной среде её называли «Железной леди», однако за внешней жёсткостью скрывалась болезненная требовательность прежде всего к себе и абсолютная преданность делу. Как жила Волчек, о чём она жалела до конца своих дней и почему её личная жизнь так и не удалась – в материале «Радио 1».
Детство и формирование личности
Галина Волчек родилась 19 декабря 1933 года в Москве в семье, тесно связанной с искусством. Отец, Борис Волчек, был известным кинооператором и режиссёром, мать, Вера Маймина, – сценаристом. Дом Волчеков жил ритмом кинопроизводства, разговоров о профессии, съёмках и литературе.
С ранних лет Галина много читала, отличалась замкнутостью и наблюдательностью. Отец видел её будущее в литературе и мечтал, что дочь поступит в Литературный институт. Но театральная среда, знакомая ей с детства, оказалась сильнее. Волчек выбрала живое искусство сцены и поступила в Школу-студию МХАТ, которую окончила в 1955 году.
Рождение «Современника»
Сразу после выпуска Волчек оказалась в центре одного из самых важных театральных событий послевоенного времени. В 1956 году вместе с Олегом Ефремовым, Евгением Евстигнеевым, Лилией Толмачёвой, Игорем Квашой и Олегом Табаковым она стала сооснователем «Студии молодых актёров», вскоре получившей название «Современник».
Этот театр задумывался как альтернатива официозу – честный, современный, говорящий со зрителем на языке времени. Волчек с первых лет стала одной из ключевых фигур труппы, сначала как актриса, а затем как режиссёр.
От актрисы к режиссёру
В конце 1950-х и начале 1960-х Волчек активно выходила на сцену, однако постепенно режиссура стала для неё главным способом самовыражения. С 1962 года она начала ставить спектакли, которые определили лицо «Современника» на десятилетия вперёд.
Настоящим прорывом стала постановка пьесы Уильяма Гибсона «Двое на качелях». Спектакль продержался в репертуаре более тридцати сезонов – редкий случай в театральной практике. Не меньший резонанс вызвали «Обыкновенная история» по Гончарову и «Три товарища» по Ремарку. За первую работу Волчек была удостоена Государственной премии СССР, а вторая стала культурным событием конца 1990-х.
В 1972 году Галина Волчек стала главным режиссёром театра, а в 1989-м – его художественным руководителем. Именно на неё легла ответственность за сохранение «Современника» в период кадровых потерь, внутренних конфликтов и меняющейся культурной политики.
Международное признание
Волчек стала первым советским режиссёром, сумевшим прорвать культурную изоляцию между СССР и США. Она ставила русскую классику в американских театрах, включая Бродвей. Гастроли «Современника» в США были отмечены премией «Drama Desk» – впервые в истории этой награды её получил неамериканский театр.
Для Волчек международные проекты не были жестом престижа. Она принципиально добивалась высокого художественного уровня и воспринимала зарубежные гастроли как диалог культур, а не демонстрацию достижений.
Кино и экранные работы
В кино Галина Волчек снималась нерегулярно и не стремилась к экранной карьере. Её дебют состоялся в 1957 году в фильме «Дон Кихот», после чего она появлялась преимущественно в эпизодических ролях. Даже краткие появления в «Берегись автомобиля», «Осеннем марафоне», «Про Красную Шапочку», «Русалочке» запоминались благодаря точности и характерности.
Особое место в её фильмографии занимает роль Реганы в «Короле Лире» Григория Козинцева – работа, которую Волчек считала одной из самых значимых в жизни.
Как режиссёр кино и телевидения она чаще всего экранизировала собственные театральные постановки, создавая эталонные телеспектакли. В 2015 году Волчек неожиданно вернулась на экран, сыграв саму себя в сериале «Таинственная страсть».
Личная жизнь Галины Волчек
Официально Галина Волчек была замужем дважды. Её первым супругом стал коллега Евгений Евстигнеев. В этом браке родился сын Денис, будущий кинорежиссёр. Союз двух сильных и востребованных людей оказался непрочным, и Волчек сама приняла решение о разводе. К тому же, она знала, что супруг ей изменяет.
«Женя порой хлопотал над Денисом больше, чем я. Ночами подходил к кроватке и прислушивался к его дыханию. И всё-таки однажды я сказала мужу фразу, которая поставила точку в нашей семейной жизни: «Если у тебя хватило мужества предать меня, то почему не хватает в этом признаться?», – отмечала Волчек.
Вторым мужем был учёный Марк Абелев. Этот брак продлился почти десять лет и стал попыткой найти баланс между профессией и личной жизнью. Однако и он завершился расставанием – театр вновь оказался сильнее семейных обязательств.
«Мы расстались, потому что я ревновал к театру. К тому же она не решалась на детей, думаю, из-за её любви к театру и к профессии», – сетовал Абелев в одном из интервью.
В жизни Волчек был и долгий роман с женатым мужчиной, который она позже называла своей ошибкой. После этого она сознательно отказалась от попыток создать семью, признав, что не способна делить себя между личным счастьем и театром.
«У неё ничего не было в жизни, кроме театра и сына», – как-то сказал о ней друг и один из любимых её артистов Сергей Гармаш.
Общественная деятельность и характер
В 1995 году Волчек на четыре года стала депутатом Государственной думы, работала в Комитете по культуре, но затем добровольно ушла из политики, поняв, что её место всё-таки в театре.
Внутри «Современника» она была одновременно лидером, администратором и защитником труппы. Актёры называли её строгой, но справедливой. Она могла быть резкой, но никогда – равнодушной. Волчек не боялась интриг и давления, опасаясь лишь одного: что театр не переживёт её ухода.
Последние годы и смерть Галины Волчек
В последние годы жизни здоровье Галины Волчек ухудшилось. Она часто находилась под наблюдением врачей, передвигалась в инвалидном кресле, но продолжала появляться на публике и участвовать в жизни театра.
В декабре 2019 года Волчек была госпитализирована с воспалением лёгких. 26 декабря она скончалась в Боткинской больнице на 87-м году жизни. Прощание прошло в «Современнике», который навсегда остался главным делом её судьбы.
Память
Галина Волчек похоронена на Новодевичьем кладбище. Памятник на её могиле пережил сложную историю и был переосмыслен после критики коллег и поклонников. Современный монумент изображает Волчек в молодости – в моменте сосредоточенного ожидания, словно перед началом спектакля.
Её место в театре так и осталось незанятым. И, возможно, именно в этом главное доказательство масштаба личности: «Современник» продолжает жить, но фигура Волчек остаётся в нём несоразмерной и неповторимой.