Уволили из театра из-за сына, подрался за балерину и хочет уйти на СВО: как сейчас живёт звезда культового фильма «Прогулка» Павел Баршак?
Павел Баршак – российский актёр театра и кино, представитель поколения артистов, для которых сцена остаётся важнее экранной популярности. Широкому зрителю он известен по фильму Алексея Учителя «Прогулка». 19 декабря ему исполняется 45 лет. Чем он занимается сейчас, как обрёл счастье с криминалистом и что говорит об СВО – в материале «Радио 1».
Детство и юность Павла Баршака
Павел Баршак родился 19 декабря 1980 года в Москве в семье инженеров-энергетиков. Родители были далеки от искусства и много работали, поэтому семья жила скромно. В доме подрастал старший брат Александр, с которым у Павла с детства сложились близкие отношения.
В ранние годы Баршак не мечтал об актёрской профессии. Как и многие мальчишки, он хотел стать водителем мусоровоза, затем военным, позже – космонавтом или хоккеистом. Интерес к сцене появился благодаря школьному театральному кружку, которым руководил отец будущей актрисы Анны Слю. Именно там Павел впервые вышел на сцену и в шестом классе сыграл профессора Хиггинса в «Пигмалионе».
Учился Баршак в специализированной школе с углублённым изучением испанского языка. Параллельно он наблюдал за старшим братом, который также тянулся к творчеству, несмотря на сопротивление семьи.
Образование и формирование актёра
По настоянию дедушки Павел после школы поступил в колледж при Московском энергетическом институте. Однако техническая специальность оказалась ему чуждой, и учёба быстро зашла в тупик. В один год оба брата решили изменить жизнь: Александр поступил в Школу-студию МХАТ, а Павел – в ГИТИС и мастерскую Петра Фоменко.
Учёба у Фоменко стала для Баршака ключевым этапом становления. Здесь он приобрёл актёрскую дисциплину, вкус к сложному материалу и понимание театра как живого организма. В студенческие годы Павел подружился с Евгением Цыгановым; вместе они создали музыкальную панк-группу «Гренки», которая периодически возрождалась и после окончания института.
Театр и служба в армии
Окончив ГИТИС в 2001 году, Баршак был принят в труппу «Мастерской Петра Фоменко», где проработал более 15 лет. Он быстро стал заметным актёром театра, участвовал в знаковых постановках и считал сцену главным пространством для самореализации.
Вскоре после начала работы в театре Павла призвали в армию. Он не уклонялся от службы и даже изъявлял желание попасть в зону боевых действий, однако по настоянию Фоменко служил в Театре Российской армии. После демобилизации актёр вернулся в «Мастерскую».
В 2016 году Баршак покинул театр из-за досадного инцидента: он перепутал расписание и пропустил спектакль, что стало причиной разрыва с труппой. Несмотря на это, актёр продолжил работать на других театральных площадках и не раз подчёркивал, что по самоощущению остаётся прежде всего театральным артистом.
«Я пропустил спектакль. Просто тупо не явился на него… вовремя. В 16:30 отрепетировали, прошли текст (как обычно), а где-то в 18:00 я сел в машину и поехал за сыном смотреть «жизнь Пи», как сейчас помню, тогда ещё в кинотеатр «Соловей», – вспоминал позднее Баршак.
Карьера в кино
Первые работы Баршака в кино были эпизодическими, но дали опыт общения с крупными мастерами. Он снимался в музыкальном фильме «Леди на день», комедии «Время – деньги», а затем получил судьбоносное предложение от Алексея Учителя.
Фильм «Прогулка» (2003) стал переломным моментом в карьере. Роль Алексея – открытого, немного растерянного, романтичного героя – закрепила за Баршаком образ интеллигентного героя своего времени. Картина получила фестивальное признание и зрительскую любовь.
В дальнейшем актёр активно снимался в сериалах и полнометражных фильмах разных жанров. Особый интерес критиков вызвала его работа в криминальном сериале «Игра», где он сыграл бандита Смолина – роль, резко контрастирующую с ранними романтическими образами. Также заметными стали его работы в проектах «Тихая охота», «Три мушкетёра», «Союз спасения» и «Чужая кровь».
К 40 годам фильмография Баршака приблизилась к сотне работ. В 2024 году вышли фильмы «Между нами лето» и «Неверные», а в 2025-м – фантастическая комедия «Роман с того света».
Личная жизнь Павла Баршака
Личная жизнь Павла Баршака складывалась непросто. Он был женат трижды. В первом браке с дизайнером Анной Политковской родился сын Фёдор, который после развода остался жить с отцом. Павел воспитывал ребёнка самостоятельно, часто брал его на съёмки и в театр.
Второй брак с художницей Евгенией также закончился разводом, но в этом союзе родился сын Фома. Третьей супругой актёра стала Мария – следователь-криминалист и таролог. В 2019 году у пары родилась дочь Прасковья. Сам Баршак признавался, что именно третий брак принёс ему внутреннее равновесие.
Трудности и испытания
2023 год стал для актёра тяжёлым: он дважды оказывался в больнице после уличных конфликтов, связанных с его знакомой, балериной Анастасией Данскир. Оба инцидента закончились серьёзными травмами и повторными операциями.
Отдельным испытанием стала болезнь сына Фомы, у которого диагностировали редкое воспалительное заболевание спинного мозга. Семья объединилась ради лечения подростка, включая длительную реабилитацию за рубежом.
Общественная позиция
Павел Баршак открыто высказывается по поводу событий последних лет. Он критически относится к массовой эмиграции артистов, подчёркивает свою готовность защищать страну и напоминает, что уже проходил военную службу. При этом актёр признаёт сложность ситуации для семей, чьи родственники живут по другую сторону конфликта.
Павел Баршак сегодня
В настоящее время Павел Баршак остаётся востребованным актёром кино и театра. Он продолжает сниматься в разножанровых проектах, работает на сцене Театра имени Пушкина и гастролирует с антрепризами. Его карьера – пример актёрского пути без громких скандалов ради пиара, но с постоянным профессиональным ростом и верностью выбранному ремеслу.