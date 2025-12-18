18 декабря 2025, 13:03

Владимир Кристовский (фото: Instagram* @vova_kristovskiy)

Владимир Кристовский – российский певец и музыкант, солист группы Uma2rman. 19 декабря ему исполнятся 50 лет. Как сейчас живёт артист, что он говорил про спецоперацию на Украине и как изменял жене, родившей ему четверых детей, с молодой моделью – в материале «Радио 1».





Содержание Детство, семья и тайна деда Школа, музыка и первые заработки Первые провалы и 150 рублей за концерт Uma2rman: стремительный взлёт Эксперименты, клипы и космос Кино и риск без дублёров Общественная позиция и запреты Личная жизнь Владимира Кристовского: четыре дочери, развод и новая семья Владимир Кристовский сейчас: миллионы, требования к мужьям дочерей и настоящее время

Детство, семья и тайна деда

«Люди вообще не верят, что мы с Сергеем родные братья. Настолько не похожи ни внутренне, ни внешне. Я ещё из пластилина лепил, а он уже был в нашем родном Нижнем Новгороде известным музыкантом».

Владимир и Сергей Кристовские (фото: Instagram* @vova_kristovskiy)

Школа, музыка и первые заработки

«Опытные люди говорили, что можно срубить денег, обрабатывая и одевая трупы. Но чтобы заслужить это право, мне нужно было пройти месячную стажировку в качестве санитара. Нормальная работа, но с нюансами. Какое-то время мясо не мог есть, брал с собой яблоки и грыз их», – вспоминал тот период Кристовский.

Первые провалы и 150 рублей за концерт

«Под гитару мне не надо петь, неси готовый продукт с аранжировкой».

Владимир Кристовский (фото: Instagram* @vova_kristovskiy)

«Парни приехали в Москву с демозаписями, но без понимания, что делать со своими талантливыми песнями. Всё остальное – от названия, шляпы и кепки до аранжировок и последовательности продвижения песен было придумано продюсерско-артистическим советом», – рассказывала одна из продюсеров.

Uma2rman: стремительный взлёт

Эксперименты, клипы и космос

Владимир Кристовский (фото: Instagram* @vova_kristovskiy)

Кино и риск без дублёров

Общественная позиция и запреты

Личная жизнь Владимира Кристовского: четыре дочери, развод и новая семья

«Всего через полтора года после нашего торжественного бракосочетания он как-то вдруг начал отлучаться из дома…», – вспоминала позже Валерия.

Владимир Кристовский и Ольга Пилевская (фото: Instagram* @vova_kristovskiy)

Владимир Кристовский сейчас: миллионы, требования к мужьям дочерей и настоящее время

«У меня много людей получают зарплату… Водитель только получает около 200 000 рублей в месяц».