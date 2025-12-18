Запрещал жене делать аборты, а потом бросил её ради молодой модели: как сейчас живёт Владимир Кристовский из Uma2rman и что он говорит об СВО?
Владимир Кристовский – российский певец и музыкант, солист группы Uma2rman. 19 декабря ему исполнятся 50 лет. Как сейчас живёт артист, что он говорил про спецоперацию на Украине и как изменял жене, родившей ему четверых детей, с молодой моделью – в материале «Радио 1».
Детство, семья и тайна деда
Владимир Евгеньевич Кристовский родился в декабре 1975 года в городе Горьком (ныне Нижний Новгород), в микрорайоне Бекетовка. Он рос в семье профессионального спортсмена Евгения Висвальдовича и инженера Ольги Владимировны. Владимир – средний ребёнок: старший брат Сергей позже стал всенародно известным музыкантом, а младшая сестра Надежда выбрала профессию дизайнера.
Тяга к творчеству у братьев оказалась наследственной, хотя правда о происхождении долгое время скрывалась. Их дед, Владимир Владимирович Кристовский, был известным скульптором в Латвии под именем Висвальд Рапикис. Он создал символы современной Юрмалы – «Земной шар» и композицию о победе Лачплесиса над драконом, а также множество бюстов Ленина. О том, кем был их дед, братья узнали лишь незадолго до смерти бабушки.
Сам Владимир позже признавался:
«Люди вообще не верят, что мы с Сергеем родные братья. Настолько не похожи ни внутренне, ни внешне. Я ещё из пластилина лепил, а он уже был в нашем родном Нижнем Новгороде известным музыкантом».
Школа, музыка и первые заработки
Школу Владимир не любил. Гораздо больше его тянуло к музыке и стихам: он сочинял тексты, как мама, и музицировал, как отец. В детстве он участвовал в ВИА «Жаворонки», учился играть на тромбоне, но учёба давалась с трудом – Кристовский пропускал занятия и писал стихи прямо на уроках.
После школы он пробовал себя в самых разных профессиях. В его биографии – диплом электромонтёра и опыт работы помощником газоэлектросварщика, дворником, продавцом, водителем и оператором автозаправки. Самым тяжёлым эпизодом стали ночные смены сторожем и санитаром в переполненном нижегородском морге.
«Опытные люди говорили, что можно срубить денег, обрабатывая и одевая трупы. Но чтобы заслужить это право, мне нужно было пройти месячную стажировку в качестве санитара. Нормальная работа, но с нюансами. Какое-то время мясо не мог есть, брал с собой яблоки и грыз их», – вспоминал тот период Кристовский.
Несмотря на изнурительный труд и безденежье, Владимир не отказывался от мечты стать музыкантом.
Первые провалы и 150 рублей за концерт
Первые музыкальные заработки были символическими – Кристовский выступал в ресторанах и столовых, получая по 150 рублей за концерт. В 1998 году он отправился покорять Москву с кассетами собственных песен. Итог оказался жестоким: в студиях записи его творчество называли «отстойным».
Продюсер Иван Шаповалов, выслушав несколько минут, сказал:
«Под гитару мне не надо петь, неси готовый продукт с аранжировкой».
Этот отказ только разозлил братьев. Они решили объединить усилия, записали демо и назвали проект «Не нашего мира». После долгих попыток удача всё же улыбнулась.
«Парни приехали в Москву с демозаписями, но без понимания, что делать со своими талантливыми песнями. Всё остальное – от названия, шляпы и кепки до аранжировок и последовательности продвижения песен было придумано продюсерско-артистическим советом», – рассказывала одна из продюсеров.
Uma2rman: стремительный взлёт
Так в 2003 году появилась группа «Уматурман» (Uma2rman). Уже через год коллектив выступил на открытии Московского кинофестиваля и получил премию MTV. Фирменный стиль братьев они сами определяли как «попса с элементами бардовской песни и рока».
Хит «Девушка Прасковья из Подмосковья» стал мемом, сравнимым со «Стюардессой по имени Жанна». За ним последовали «Проститься», «Теннис большой», саундтреки к фильмам «Ночной дозор» и сериалу «Папины дочки».
Продюсеры вспоминали, что радиостанции четыре месяца отказывались ставить «Прасковью» в эфир, но риск оправдался.
Эксперименты, клипы и космос
В дискографии Uma2rman несколько успешных альбомов. В 2018 году вышел шестой студийный релиз «Не нашего мира», позже музыканты стали чаще выпускать отдельные синглы. Клип на песню «Настя» сняла Анна Цуканова-Котт.
В 2021 году Владимир рассказал в эфире «Питер FM» о сингле «Атомная любовь», а в клипе «Поговори со мной» снялась его вторая жена. В 2022 году он записал песню «Звёзды» на стихи Татьяны Лукиной, а клип к ней снимался в космосе при содействии космонавта Сергея Корсакова.
Кино и риск без дублёров
В кино Владимир дебютировал в 2007 году в экранизации «Дня выборов». Затем были камео в «Универе», участие в фильме «Свидание», где он сыграл главную роль и привлёк к съёмкам своих дочерей. Вместе с Екатериной Климовой он выполнял трюки на мотоцикле без дублёров.
Позже были роли в фильмах «Клуши», «12 месяцев. Новая сказка», сериале «Обратная сторона Луны – 2», а также участие в музыкальном проекте «Иван Васильевич меняет всё!».
Общественная позиция и запреты
Кристовский – постоянный участник крупных российских мероприятий. Он написал неофициальный гимн мундиаля «Все на футбол. Все на матч», песню ко дню рождения Нижнего Новгорода и выступал перед военными в Сирии.
После начала СВО артист публично поддержал действия России, выступил на концерте «Za Россию», после чего ему запретили въезд в Украину, Латвию и Эстонию.
Личная жизнь Владимира Кристовского: четыре дочери, развод и новая семья
Впервые Владимир женился в 20 лет на 18-летней Валерии Римской. Брак длился 17 лет и принёс четырёх дочерей – Ясмин, Станиславу, Мию и Уму. В этот период семья даже состояла в крайне религиозном объединении, где запрещались аборты.
«Всего через полтора года после нашего торжественного бракосочетания он как-то вдруг начал отлучаться из дома…», – вспоминала позже Валерия.
Супруга узнавала о новых увлечениях мужа из его песен. После всплеска популярности Кристовский ушёл из семьи и начал отношения с моделью Ольгой Пилевской. Развод дался ему тяжело – он лечился от нервного расстройства в немецкой клинике.
Во втором браке у музыканта родились сын Фёдор и дочь Тея.
Владимир Кристовский сейчас: миллионы, требования к мужьям дочерей и настоящее время
Сегодня Владимир Кристовский живёт в Москве, продолжает выступать и открыто говорит о доходах. Он заявляет, что будущие зятья его дочерей должны зарабатывать не менее 10 миллионов рублей в месяц, добавляя:
«У меня много людей получают зарплату… Водитель только получает около 200 000 рублей в месяц».
В 2024 году Uma2rman отметили 20-летие концертом в Кремле и участием в «Квартирнике у Маргулиса». Подарком поклонникам стал выпуск хита «Проститься» на итальянском языке.