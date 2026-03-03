03 марта 2026, 11:47

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

В 2022 году из жизни ушел знаменитый танцовщик и певец Борис Моисеев. Из-за перенесенных инсультов он практически не появлялся на публике, но поклонники продолжали надеяться на его возвращение. Однако финал его жизни оказался печальным — артист скончался в одиночестве. При жизни Моисеев делился многочисленными историями о своем непростом прошлом. Кто-то верил в его рассказы, кто-то считал, что он сознательно драматизировал события ради образа эпатажной личности. 4 марта артист мог отпраздновать свой день рождения. О том, как он жил — в материале «Радио 1».





Содержание Биография Бориса Моисеева: родился за решеткой Начало карьеры Убийство матери Моисеева Загадочный сын и борьба с болезнью Семейные разногласия Смерть Бориса Моисеева

Биография Бориса Моисеева: родился за решеткой

«В тюрьму она попала в 1953 году после того, как на каком-то партийном собрании завода резко ответила лидеру местной ячейки. И тайну моего отцовства она унесла с собой. Она никому не сказала, кто мой отец, ни родственникам, ни мне, сколько я ни спрашивал ее об этом. Она знала, что делала, и никогда не жалела об этом», — рассказал Моисеев в беседе с aif.ru.

«Директор лагеря избил меня скакалкой. И даже не веревками, а ручками от скакалки. Мать приехала в лагерь разбираться. Я думал, она его убьет», — поделился Моисеев.

Начало карьеры

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Михаил Фомичев)

Убийство матери Моисеева

«В одну из ночей глухонемой инвалид-сосед, пьяный в стельку, не дошел до своего пятого этажа, остановился на нашем четвертом, зашел в незапертую дверь и убил маму своим костылем. У него был какой-то конфликт с женой. Он перепутал этаж, квартиру, дверь. Убийца даже в тюрьму не сел. Что судить глухонемого, да еще инвалида?» — рассказал Борис.

Загадочный сын и борьба с болезнью

Борис Моисеев (фото: РИА Новости / Руслан Кривобок)

Семейные разногласия

«У всех троих братьев один отец — Михаил Харитонович Толкач. Он был хорошим человеком, но война разлучила наших родителей. Несмотря на расставание, появился на свет Боря. Отец иногда к нам приезжал», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».

Смерть Бориса Моисеева