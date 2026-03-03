Рождение за решеткой, убийство матери и многочисленные инсульты: трагичная жизнь Бориса Моисеева. Что известно о его внебрачном ребенке?
В 2022 году из жизни ушел знаменитый танцовщик и певец Борис Моисеев. Из-за перенесенных инсультов он практически не появлялся на публике, но поклонники продолжали надеяться на его возвращение. Однако финал его жизни оказался печальным — артист скончался в одиночестве. При жизни Моисеев делился многочисленными историями о своем непростом прошлом. Кто-то верил в его рассказы, кто-то считал, что он сознательно драматизировал события ради образа эпатажной личности. 4 марта артист мог отпраздновать свой день рождения. О том, как он жил — в материале «Радио 1».
Биография Бориса Моисеева: родился за решеткойБорис Моисеев появился на свет 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве. Его мать, Геня Моисеева, родила третьего сына в неволе. По словам артиста, она отбывала срок по политической статье.
О своем отце Борис так ничего и не узнал. Однако в детстве он однажды обнаружил под дверью квартиры сверток с копченой скумбрией — настоящей роскошью по тем временам. По словам матери, это принес отец Бориса.
«В тюрьму она попала в 1953 году после того, как на каком-то партийном собрании завода резко ответила лидеру местной ячейки. И тайну моего отцовства она унесла с собой. Она никому не сказала, кто мой отец, ни родственникам, ни мне, сколько я ни спрашивал ее об этом. Она знала, что делала, и никогда не жалела об этом», — рассказал Моисеев в беседе с aif.ru.Физически крепким мальчиком Боря не был, часто становился объектом насмешек. Один из самых ярких случаев произошел в пионерском лагере: он не смог сдержать смех во время линейки, рассмешил остальных и сорвал мероприятие.
«Директор лагеря избил меня скакалкой. И даже не веревками, а ручками от скакалки. Мать приехала в лагерь разбираться. Я думал, она его убьет», — поделился Моисеев.Несмотря на все тяготы, Борис вспоминал мать как доброго и светлого человека. Она всегда старалась наставлять сыновей на правильный путь, внушая им добро и терпение.
Начало карьерыС самого детства Моисеев мечтал о танцах. Когда он вырос, то поступил в Минское хореографическое училище и окончил его по специальности классического танцовщика. Затем переехал в Прибалтику, где работал в музыкальном театре.
Популярность к нему пришла в конце 1970-х, когда он стал участником трио «Экспрессия». Коллектив быстро заметила Алла Пугачева и предложила сотрудничество.
Позже участники группы решили попробовать себя за границей. Моисееву даже удалось стать хореографом и режиссером-постановщиком в муниципальном театре Нового Орлеана.
Убийство матери МоисееваВо время пребывания Бориса в Америке его мать скончалась. Женщина долго болела диабетом, перенесла несколько операций. За ней ухаживала помощница.
«В одну из ночей глухонемой инвалид-сосед, пьяный в стельку, не дошел до своего пятого этажа, остановился на нашем четвертом, зашел в незапертую дверь и убил маму своим костылем. У него был какой-то конфликт с женой. Он перепутал этаж, квартиру, дверь. Убийца даже в тюрьму не сел. Что судить глухонемого, да еще инвалида?» — рассказал Борис.После возвращения в Россию Моисеев не только продолжил танцевать, но и попробовал себя в качестве певца. С каждым годом он все больше шокировал публику своими образами и поведением.
Загадочный сын и борьба с болезньюОднажды Борис намекнул, что у него есть внебрачный сын, но подробностей не раскрыл.
В 2010 году появились слухи о его возможной свадьбе с американкой Адель Тодд. Однако в тот же период у артиста случился инсульт, который навсегда изменил его жизнь. После него последовал как минимум еще один. Моисеев частично потерял способность говорить, у него отказала левая рука. Со временем он все реже появлялся на публике, постепенно превращаясь в затворника.
Его быт помогали вести домработница и концертный директор Сергей Горох, так как близких отношений с братьями у Бориса, судя по всему, не сложилось.
Семейные разногласияОдин из братьев, Маркс Толкач, утверждал, что Борис преувеличивал драматизм своей биографии.
«У всех троих братьев один отец — Михаил Харитонович Толкач. Он был хорошим человеком, но война разлучила наших родителей. Несмотря на расставание, появился на свет Боря. Отец иногда к нам приезжал», — заявил он в интервью «Комсомольской правде».
Смерть Бориса МоисееваБорис Моисеев ушел из жизни 27 сентября 2022 года в возрасте 68 лет. Тело артиста нашла его помощница в московской квартире: певец лежал на полу, не успев воспользоваться тревожной кнопкой. Несмотря на то что официальная причина смерти не разглашалась, пресса связывает трагедию с последствиями третьего инсульта, перенесенного незадолго до кончины.
Последний год жизни исполнитель хита «Голубая луна» провел в уединении, находясь под присмотром концертного директора. Огромную поддержку Моисееву оказывала его давняя подруга Алла Пугачева, которая регулярно передавала артисту продукты и его любимые угощения.