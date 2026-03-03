«Идеальной тёщи не бывает»: Гарик Харламов назвал главную причину семейных ссор

03 марта 2026, 10:05

Гарик Харламов объяснил, почему тёща не должна жить вместе с молодой семьёй

Игорь Харламов (Фото: Instagram* @garikkharlamov)

Актёр Гарик Харламов (настоящее имя — Игорь Харламов) высказался об идеальных отношениях с матерью жены. Своим мнением о тёщах актёр и телеведущий поделился на премьере кинокартины «Новая тёща».





В беседе с Пятым каналом Харламов заявил, что идеальных тёщ не существует. Главным условием гармонии в семье он назвал раздельное проживание с матерью супруги.

«А что такое идеальная тёща? Это как? Самое главное правило — не жить с тёщей в одном доме. Вот вы, девочки молодые, выйдете замуж — поймёте. Потому что кухня... Вы на кухне кто? Царь и Бог! А тут появляется кто? Мать! И кто тогда из вас царь и Бог? Начинается что? Беда! А кто это всё должен разруливать? Муж!», — сказал артист.