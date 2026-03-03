«Было очень шумно»: Актриса Виктория Тарасова рассказала о возвращении в Москву из Дубая
Актриса Виктория Тарасова раскрыла подробности своего возвращения в Москву из Дубая
Актриса Виктория Тарасова, вернувшаяся в Москву первым рейсом из Абу-Даби, рассказала о своем прибытии на Родину. Тревога в аэропорту не позволила звезде «Глухаря» вылететь в запланированное время, передают «Известия».
Вчера вечером артистка вернулась в Россию. Она пояснила, что изначально отправилась в ОАЭ без туроператора, частным образом.
«Сами купили билеты. У подружики был день рождения, и мы просто приехали на два дня. Запомнит она его на долго!», — иронично добавила звезда.Тарасова отметила, что в ОАЭ отлично справились со сложившейся ситуацией. Персонал везде работал оперативно и слаженно, обеспечивая комфорт застрявшим туристам. На определенное время актрису поселили в детский отель — она даже вернулась в РФ с игрушкой.
«Вообще было очень шумно. Мы как раз не вылетели за час, тут же начались сирены в аэропорту. Очень долго выходили», — вспоминала свой опыт Тарасова в беседе с «Известиями».Напомним, что в конце февраля она выложила в личном блоге скриншот СМС-оповещения о ракетной опасности и сообщила, что застряла в аэропорту Абу‑Даби. Однако актриса была не единственной российской знаменитостью, которая оказалась в ОАЭ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».