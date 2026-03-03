«Было очень шумно»: Актриса Виктория Тарасова рассказала о возвращении в Москву из Дубая

03 марта 2026, 02:18

Актриса Виктория Тарасова раскрыла подробности своего возвращения в Москву из Дубая

Виктория Тарасова (Фото: Instagram* @vika_tar)

Актриса Виктория Тарасова, вернувшаяся в Москву первым рейсом из Абу-Даби, рассказала о своем прибытии на Родину. Тревога в аэропорту не позволила звезде «Глухаря» вылететь в запланированное время, передают «Известия».





Вчера вечером артистка вернулась в Россию. Она пояснила, что изначально отправилась в ОАЭ без туроператора, частным образом.





«Сами купили билеты. У подружики был день рождения, и мы просто приехали на два дня. Запомнит она его на долго!», — иронично добавила звезда.

Виктория Тарасова (Фото: кадр видео Instagram* @vika_tar)

«Вообще было очень шумно. Мы как раз не вылетели за час, тут же начались сирены в аэропорту. Очень долго выходили», — вспоминала свой опыт Тарасова в беседе с «Известиями».