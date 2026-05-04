Участница шоу «Остров сокровищ» Ирина Народная отказалась от карьеры в науке ради донорства яйцеклеток: почему ее обвиняют в торговле детьми?
Ирина Народная с детства ставила перед собой амбициозные цели и привыкла добиваться результата. Она мечтала о серьёзной карьере, получала высшее образование, строила профессиональный путь в науке и управлении. К 23 годам Ирина уже занимала должность заместителя декана по молодёжной политике в МГТУ имени Н. Э. Баумана. Однако позже она резко изменила направление жизни и стала донором яйцеклеток для бездетных семей из Китая. Такое решение вызвало бурную реакцию в обществе. Одни поддержали девушку, другие обвинили её в торговле детьми. Подробнее о том, чем занимается участница шоу «Остров сокровищ» — в материале «Радио 1».
Кто такая Ирина Народная: детство и стремление к успехуНастоящая фамилия Ирины — Трапезникова. Она родилась в Москве в многодетной семье, где росла вместе с двумя младшими братьями. Её отец работает финансовым консультантом, мать — школьной учительницей.
Семья жила на окраине столицы в двухкомнатной квартире. Уже тогда Ирина мечтала о финансовой независимости, собственном жилье и большом будущем. Она рано проявила активный характер, любознательность и настойчивость. Девушка стремилась пробовать новое, расширять кругозор и добиваться поставленных целей.
С ранних лет она отличалась активностью, настойчивостью и стремлением к знаниям. Девушка занималась биатлоном и воздушно-спортивным эквилибром, а в школе показывала высокие результаты в учёбе.
Как Ирина поступила в Бауманку без экзаменовВ выпускном классе Ирина поставила перед собой цель поступить в МГТУ имени Баумана без вступительных испытаний. Для этого она подала заявку на участие во всероссийском конкурсе «Шаг в будущее».
Для конкурса девушка разработала собственный прибор анализа крови. Проект высоко оценили специалисты, а медицинское сообщество проявило к разработке практический интерес. В итоге Ирина одержала победу и получила право поступить на бюджет факультета биомедицинских технологий.
Позже Ирина окончила бакалавриат, затем магистратуру и аспирантуру. Кроме того, она получила несколько дипломов о высшем образовании.
Карьера Ирины Народной до участия в шоуУже в 23 года Ирина заняла должность заместителя декана по молодёжной политике в МГТУ имени Н. Э. Баумана. На этом её профессиональный путь не остановился. К 28 годам она успела поработать фасовщиком, фотографом, продюсером, визажистом, заместителем главного редактора известного журнала, руководителем дизайн-отдела в университете и специалистом по учебно-методической работе.
Параллельно Ирина занималась фрилансом, а позже начала развивать собственный бизнес и блог.
Участие Ирины Народной в шоу «Остров сокровищ. Знаки судьбы»Ирина Народная стала участницей проекта «Остров сокровищ. Знаки судьбы», в который пригласили людей разных профессий и сфер деятельности. Среди участников были пожарный, уборщица, каскадёр, продавец обуви, крановщица, плотник, актёр, блогер и другие представители самых разных направлений.
Девушка не вошла в число финалистов и не стала победительницей. После участия в реалити-шоу Ирина привлекла внимание СМИ тем, что стала донором яйцеклеток для клиники в Китае.
Почему Ирина решила стать донором яйцеклетокПо словам Ирины, желание помогать другим людям у неё появилось давно. Сначала она пробовала заниматься волонтёрством, затем стала донором крови, участвовала в благотворительных инициативах, включая «Ёлку желаний», исполняя мечты детей.
Со временем она узнала о донорстве яйцеклеток и увидела в этом возможность реально изменить чью-то судьбу. Несколько лет назад Ирина начала подробно изучать тему: читала медицинские материалы, консультировалась с врачами и разбиралась в юридических вопросах.
В итоге девушка выяснила, что в России донорами яйцеклеток могут стать здоровые женщины в возрасте от 18 до 35 лет.
Тогда она зарегистрировалась сразу в российской и международной программах. Сама Ирина подчёркивает: она не считает, что «отдаёт детей». По её мнению, речь идёт исключительно о биологическом материале и помощи людям, которые иначе не смогли бы стать родителями.
Как проходит процедура донорства яйцеклетокСама процедура начинается с гормональной стимуляции, после чего врачи проводят пункцию и извлекают яйцеклетки под наркозом. Ирина открыто рассказывала, что программа связана с физической нагрузкой и периодом восстановления.
После одной из программ она набрала около пяти килограммов, а также столкнулась с последствиями гормональной стимуляции и нарушением режима питания. При этом она подчёркивает, что осознанно принимала решение и заранее изучила возможные риски.
«Про то, что скорее умру, мой врач сразу сказала, что глупость. Связи между сдачей яйцеклеток и наступлением климакса нет, тем более как и со смертью. При донорстве врачи не забирают будущий запас, они "спасают" больше фолликулов из текущего цикла. При этом у меня нет мысли, что я отдаю своего ребенка на воспитание, зато есть понимание, что я помогаю кому-то стать счастливыми родителями», — рассказала Ирина.По её словам, многие участницы жалуются на тяжесть, боли и симптомы гиперстимуляции яичников.
Почему Ирина сотрудничала с парами из КитаяЧерез международное агентство Ирина получила предложения от семей из Китая. По её словам, там внимание обращали не только на здоровье донора, но и на образование, интеллект, внешность и семейный фон.
«В первый раз, скажу честно, было тревожно, возникала мысль: а какова вероятность, что я проснусь без почки? Я в другой стране, меня везут в клинику, делают анестезию… можешь проснуться, а можешь и нет, еще не ясно, в какой комплектации проснешься. В интернете много страшилок, но у меня прошло гладко», — делилась Народная.Первая программа прошла в Нанкине, вторая — в Гуанчжоу, третья состоялась в Шэньчжэне. Программа донорства является анонимной, однако Ирина поддерживала общение со всеми заказчиками, так как в клинике допускаются личные встречи. Еще до очного знакомства стороны имели представление друг о друге: Ирине было известно, что среди клиентов были как обычные пары, так и одинокий мужчина, желающий стать отцом.
При этом для китайской стороны яркая внешность героини стала дополнительным преимуществом.
«Заказчики даже могут доплачивать донору за родословную, детские фотографии. Когда все подтверждено, мы все вместе встречаемся в клинике, я всегда привожу из России шоколадку "Аленка", в Китае ее очень любят. Еще будущие родители могут брать волосы и ногти, не знаю точно, для чего это. Но просят предоставить образцы, видимо, сохраняют на случай генетического подтверждения», — говорила девушка.После третьего участия Ирина решила завершить этот этап жизни и не использовать максимально допустимое количество программ. Судьбу детей донор может узнать только при согласии семьи.
Сколько платят за донорство яйцеклетокВознаграждение зависит от страны, условий программы и параметров донора. По словам Ирины, в России выплаты могут составлять от 60 до 120 тысяч рублей. В международных программах суммы заметно выше и достигают нескольких сотен тысяч рублей за цикл. За каждую программу в её случае выходило около 380 тысяч рублей.
При этом девушка подчёркивает: лёгкими эти деньги назвать нельзя. Она считает, что выплаты компенсируют физическую нагрузку, медицинские риски и период восстановления. Полученные средства Ирина направляла прежде всего на здоровье и восстановление.
Что Ирина отвечает на обвинения в торговле детьмиПосле публичных откровений Ирина столкнулась с критикой в соцсетях. Некоторые пользователи обвиняли её в торговле детьми. Ирина с этим не согласна. Она задаёт встречный вопрос: почему донорство крови воспринимают как достойный поступок, а донорство яйцеклеток — как нечто постыдное, если в обоих случаях речь идёт о биологическом материале.
«Говорят, что торгую детьми. Но это не легкие деньги! И не те деньги, на которые можно долго жить. Мне оплачивается риск того, что я могу сама себе не родить, могут быть проблемы по-женски. Стоят ли эти риски указанных денег? Нет! Для меня во главе угла другое — помощь людям. У меня есть юридический договор, где даже прописано, что мне оплачивается отдельно лечение», — рассказала она.По её мнению, общество часто резко реагирует на темы, о которых мало знает.
Получились ли дети после программИрина открыто рассказывала, что первые две программы не дали результата. После оплодотворения и переноса эмбрионы не прижились. Она иронично замечает, что «внуков в Китае» у её родителей пока нет.
Информацию о дальнейших попытках она полностью не раскрывала, поскольку программа предусматривает конфиденциальность и зависит от желания самих семей делиться результатами.
Личная жизнь Ирины НароднойСейчас Ирина состоит в отношениях и не скрывает серьёзных намерений. Она подчёркивает, что хочет создать семью и стать матерью.
По словам девушки, она придерживается принципа: если отношения долго не переходят к следующему этапу, значит у них нет будущего. Именно поэтому она открыто говорит о желании выйти замуж и родить детей. По её словам, к материнству она готова морально, физически и финансово.
«У нас есть четкая договоренность, что я не готова ходить в девках дольше двух лет отношений. Я вообще думала 1 год, а он настаивал — 3. Ну вот что ты хочешь за 3 года увидеть? Все мои зимние пуховики или странности? Я и так странная, я яйцеклетки сдаю, чем еще удивить? Так что жду предложения до 7 августа 2027 года, а если не будет, то мы расходимся», — рассказала Ирина.
Чем Ирина Народная занимается сейчасСегодня Ирина развивает бизнес, ведёт блог и делится опытом участия в донорских программах. Она рассказывает о жизни, поездках и бытовых находках, а также поднимает темы, которые считает важными.
Кроме того, девушка намерена вернуться к научной деятельности, поскольку всегда рассматривала науку как значимую часть своей жизни.
Ирина Народная уверена, что занималась важным и полезным делом. Она считает, что помогала людям приблизиться к мечте о ребёнке, а потому не жалеет о принятом решении.