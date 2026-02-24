Учеба в Лондоне и внебрачный ребенок: как живет дочь скандально известной певицы Ларисы Долиной Ангелина Миончинская
Ангелина Миончинская — дочь Ларисы Долиной, одна из самых непубличных наследниц звезд российской эстрады. Несмотря на то что она регулярно появляется рядом с матерью на телешоу и светских мероприятиях, личную жизнь предпочитает не афишировать. За свои 43 года Ангелина ни разу не вступала в официальный брак, однако стала матерью и подарила певице внучку. О судьбе дочери Ларисы Долиной — в материале «Радио 1».
Рождение и тяжелое начало жизниАнгелина появилась на свет в 1983 году. Сегодня дочери Ларисы Долиной 43 года. При этом первые месяцы ее жизни оказались непростыми. Во время беременности артистка продолжала активную гастрольную и светскую деятельность, не снижая профессиональной нагрузки даже на поздних сроках.
Роды прошли без осложнений благодаря усилиям врачей. Однако уже в первые дни жизни у новорожденной диагностировали гемолитическую желтуху — распространенное, но потенциально опасное заболевание у младенцев.
Позднее Лариса Долина рассказывала, что дочь перевели в другое медицинское учреждение, и семье потребовалось время, чтобы выяснить ее местонахождение. По словам певицы, она самостоятельно приняла решение забрать ребенка из больницы, не согласившись с методами лечения. Она отмечала, что Ангелину буквально увезли из-под капельницы Морозовской детской больницы.
История звучит драматично и вызывает вопросы. Сложно представить, чтобы подобная ситуация осталась без внимания медицинских и правоохранительных органов. Не исключено, что спустя годы воспоминания были эмоционально окрашены. Тем не менее сама артистка утверждает, что именно домашний уход помог дочери восстановиться.
Отец Ангелины: развод и разрывОтец Ангелины — Анатолий Миончинский, джазовый дирижер. В конце 1980-х годов его образ жизни стал причиной серьезного кризиса в семье. Музыкант злоупотреблял алкоголем, подолгу отсутствовал дома и, по словам самой Долиной, изменял супруге. В 1990 году брак распался.
После развода Лариса Долина вместе с дочерью переехала в Одессу, где жили ее родители. Именно там Ангелина провела значительную часть детства. Основную роль в воспитании девочки сыграла бабушка.
Артистка в тот период сосредоточилась на карьере и редко участвовала в повседневной жизни ребенка. При всей любви и заботе старшего поколения, отсутствие постоянного участия родителей не могло не сказаться на формировании характера.
Спустя годы Ангелина предприняла попытку разыскать отца. Встреча состоялась, однако, по ее словам, мужчина не узнал и не вспомнил дочь. К тому моменту его состояние было тяжелым.
Подростковые трудности и учеба в ЛондонеЗакрытость и неуверенность в себе, по мнению наблюдателей, могли стать следствием непростой семейной истории. В подростковом возрасте Ангелина попала в сомнительную компанию. Когда пришло время получать образование, мать отправила ее учиться в Лондон. Однако вскоре выяснилось, что учебный процесс отошел на второй план: вместо занятий девушка оказалась в окружении неблагополучной молодежи.
Ситуация потребовала немедленного вмешательства. Лариса Долина лично отправилась в Великобританию и забрала дочь домой. После этого идея зарубежного образования была окончательно оставлена.
Сама Ангелина позднее утверждала, что проблемы возникли из-за травли со стороны сверстниц. Вернувшись в Россию, она поступила в МГУ на юридический факультет. Несмотря на полученное образование, по специальности работать не стала.
Карьера: поиски себя и работа с матерьюДо того как занять должность в команде матери, Ангелина сменила несколько направлений деятельности. Она пробовала работать в различных компаниях, предпринимала попытки создать собственный бизнес, однако ни один проект не стал долгосрочным.
В итоге Миончинская начала работать в офисе Ларисы Долиной, где занимает позицию программного директора. Помимо организационной работы, она помогает матери в преподавательской деятельности в музыкальной академии.
Фактически дочь стала правой рукой артистки, сопровождая ее не только в деловой, но и в публичной сфере.
Личная жизнь Ангелины Миончинской и рождение дочериАнгелина Миончинская никогда не состояла в официальном браке. В 2011 году она родила дочь, тем самым сделав Ларису Долину бабушкой. Личность отца ребенка она предпочитает не раскрывать. На вопросы журналистов отвечает уклончиво, однажды охарактеризовав свои отношения как «гостевой брак» — формат романа без традиционного совместного проживания.
Несмотря на нежелание быть в центре внимания, Ангелина периодически появляется вместе с матерью на телевизионных программах. Иногда они исполняют дуэты.
Критика внешности и отношение к публичностиВ последние годы дочь певицы подвергалась критике в сети за «незвездный» внешний вид — отсутствие яркого макияжа, лишний вес и подчеркнутую естественность. На подобные замечания Ангелина реагирует спокойно, подчеркивая, что не является артисткой и не стремится к статусу публичной персоны.
По ее словам, она никогда не ставила целью повторить карьерный путь матери.