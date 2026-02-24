Волочкова призналась, кто станет отцом ее второго ребенка
Волочкова заявила о планах родить второго ребенка от возлюбленного Марчело
Балерина Анастасия Волочкова готова во второй раз стать матерью. Об этом она заявила в беседе с Общественной Службой Новостей.
Бывшая прима Большого театра призналась, что у нее есть спутник — молодой человек по имени Марчело, с которым собирается создать семью и завести ребенка. По ее словам, они уже обсуждали этот вопрос и пришли к выводу, что у них родятся очень красивые дети благодаря хорошей генетике.
«Мы с моим очень близким человеком Марчело обсуждали этот вопрос. И решили, что у нас будут очень красивые дети. Представьте себе, какая у нас с ним генетика и какие прекрасные дети у нас могут родиться!» — сказала Волочкова.Она также призналась, что желание вновь «погрузиться в материнство» усиливается из-за сложных отношений с дочерью Ариадной. Артистка уверена, что ее образ жизни позволит выносить здорового ребенка, а возрастные ограничения не станут препятствием. При этом звезда не уточнила, какого пола должен быть будущий малыш.