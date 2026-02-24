«Роман с Нигматулиным, смерть мужа и кома дочери: как жила и от чего умерла звезда «А зори здесь тихие» Ирина Шевчук?
Ирина Шевчук — актриса, которую зрители запомнили по глазам, полным скорби и несгибаемой воли. Для миллионов она навсегда останется Ритой Осяниной из фильма «…А зори здесь тихие», девушкой, которая, истекая кровью, стреляла по врагу и думала о сыне. Эта роль стала не просто визитной карточкой, а судьбой, подарившей актрисе мировую славу и любовь на долгие годы. 24 февраля артистка ушла из жизни на 75-м году после продолжительной и тяжёлой болезни. О том, каков был ее творческий путь, вспоминает «Радио 1».
Биография Ирины ШевчукИрина Борисовна Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске, в семье моряка Северного флота и школьной учительницы. Детство будущей актрисы прошло в посёлке Роста на берегу Баренцева моря, где она наблюдала за северным сиянием и белыми ночами. Когда Ирине было одиннадцать, отца перевели в Киев, и именно там, в старших классах, произошла судьбоносная встреча с кинематографом. Она случайно попала на съёмки фильма Резо Чхеидзе «Ну и молодёжь!», и процесс настолько захватил её, что она решила круто изменить свою судьбу.
Поначалу Ирина готовилась поступать в Киевское театральное училище, но знакомая отвела её в Союз кинематографистов, где как раз набирал курс легендарный педагог ВГИКа Владимир Белокуров.
«В первый день я перед ними расплакалась от волнения, а на второй — понравилась», — вспоминала актриса.
Так она оказалась в Москве. На третьем курсе, в 1972 году, студентка получила роль Риты Осяниной в фильме Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие». Шевчук пробовалась на роль Жени Комельковой, но режиссёр не увидел в ней героиню, даже назвал «пигалицей». Однако оператор Вячеслав Шумский заметил в её глазах трагедию Риты и поддержал её.
Съёмки в Карелии были тяжелейшими, актрисы мёрзли в болотах, учились стрелять и, превозмогая стеснение, согласились на сцену в бане. Фильм стал триумфом, получил номинацию на «Оскар», а 23-летняя актриса стала заслуженной артисткой УССР. В 1978 году последовала ещё одна знаковая роль — добрая и отзывчивая Даша в драме «Белый Бим Чёрное ухо», где её партнёром стал Вячеслав Тихонов. Всего за свою карьеру Ирина Шевчук сыграла более чем в 60 ролях.
Страстный роман и тихое семейное счастьеЛичная жизнь актрисы сложилась не сразу. Во ВГИКе у неё вспыхнул страстный, но непростой роман с красавцем Талгатом Нигматулиным, будущей звездой «Пиратов XX века». Их чувства были ослепительными, но два года отношений были полны размолвок. Талгат, воспитанный в восточных традициях, хотел видеть жену хранительницей очага, в то время как Ирина грезила о профессии и не могла представить себя только домохозяйкой. Кроме того, артист не стеснялся при возлюбленной крутить романы на стороне. В итоге она приняла мучительное, но верное решение расстаться.
Позже, в 1985 году, Нигматулин трагически погиб при загадочных обстоятельствах, и эта потеря навсегда осталась шрамом на её сердце.
«Он был очень увлечен восточными единоборствами. Попал в секту. Его убили. Он приехал в Прибалтику с какими-то своими гуру. Они требовали с него деньги и забили до смерти. Он мог сопротивляться, но, видно, так были промыты мозги, что он этого не делал», – цитирует Ирину издание Eg.ru.
Судьба подарила актрисе вторую попытку обрести счастье. В конце 70-х на съёмках программы «Товарищ кино» она познакомилась с композитором и аранжировщиком Александром Афанасьевым. Мужчина ради неё ушёл из семьи, и, хотя поначалу молодым пришлось скитаться по чужим углам и даже жить в одной комнате с пенсионеркой, трудности их только сплотили.
В 1981 году у пары родилась дочь Александра. Ирина Борисовна называла свой брак с Александром счастливым. Девочка пошла по стопам родителей: окончила актёрский курс Всеволода Шиловского и много снималась, пока в 2013 году не случилась страшная трагедия. Александра попала в жуткое ДТП, получила открытую черепно-мозговую травму и впала в кому. Ирина Шевчук сутками не отходила от постели дочери, молилась и разговаривала с ней.
«Какое было счастье, когда она сжала мои пальцы, находясь в искусственном сне. Помню, как мы молились, как радовались самой маленькой победе. Как забрали её домой, лысую, в платочке, с пробитой головой», — делилась актриса в программе «Судьба человека».
Последние годы жизниПоследние годы жизни Ирина Борисовна посвятила не столько съёмкам (хотя эпизодически появлялась в картинах «Чудотворная», «Настя, соберись!», «Французский мастер»), сколько общественной деятельности. С 1992 года она являлась генеральным директором и вице-президентом фестиваля «Киношок» в Анапе, который основала вместе с коллегами. Это дело стало настоящим детищем актрисы. В 2019 году она получила звание Заслуженной артистки РФ, которое стало признанием её многолетнего вклада в культуру.
В декабре 2020 года актриса потеряла мужа, композитора Александра Афанасьева. Эту утрату Ирина Борисовна тяжело переживала. Известно, что на протяжении последних трех лет Шевчук мужественно сражалась с лимфомой головного мозга. По словам дочери, борьба была отчаянной, но, к сожалению, завершилась трагически. Ирины Шевчук не стало 24 февраля, о чем в своём блоге сообщала дочь актрисы, Александра Афанасьева-Шевчук. Дата прощания станет известна в ближайшее время.