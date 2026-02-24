24 февраля 2026, 15:56

Ирина Шевчук (Фото: скриншот т/п «Наедине со всеми»)

Ирина Шевчук — актриса, которую зрители запомнили по глазам, полным скорби и несгибаемой воли. Для миллионов она навсегда останется Ритой Осяниной из фильма «…А зори здесь тихие», девушкой, которая, истекая кровью, стреляла по врагу и думала о сыне. Эта роль стала не просто визитной карточкой, а судьбой, подарившей актрисе мировую славу и любовь на долгие годы. 24 февраля артистка ушла из жизни на 75-м году после продолжительной и тяжёлой болезни. О том, каков был ее творческий путь, вспоминает «Радио 1».





Содержание Биография Ирины Шевчук Страстный роман и тихое семейное счастье Последние годы жизни



Биография Ирины Шевчук

«В первый день я перед ними расплакалась от волнения, а на второй — понравилась», — вспоминала актриса.

Ирина Шевчук (Фото: скриншот к/ф «А зори здесь тихие»)

Страстный роман и тихое семейное счастье

«Он был очень увлечен восточными единоборствами. Попал в секту. Его убили. Он приехал в Прибалтику с какими-то своими гуру. Они требовали с него деньги и забили до смерти. Он мог сопротивляться, но, видно, так были промыты мозги, что он этого не делал», – цитирует Ирину издание Eg.ru.

Ирина Шевчук и Александр Афанасьев (Фото: скриншот т/п «Судьба человека»)

«Какое было счастье, когда она сжала мои пальцы, находясь в искусственном сне. Помню, как мы молились, как радовались самой маленькой победе. Как забрали её домой, лысую, в платочке, с пробитой головой», — делилась актриса в программе «Судьба человека».

Последние годы жизни