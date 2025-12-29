Училась в Англии и боролась с тяжелой болезнью: как живет дочь Татьяны Догилевой Екатерина Ланн и почему она отказалась от фамилии матери?
Екатерина Ланн — российская актриса кино, театра и дубляжа, а также режиссёр, сценарист и продюсер. Она известна по ролям в популярных телесериалах, таких как «Ланцет», «Обычная женщина», «Брачные игры». Кроме того, она принимала участие в проектах крупных онлайн-платформ и работе в сфере озвучивания. Несмотря на известную фамилию родителей, Екатерина выстраивает самостоятельную карьеру. 30 декабря ей исполняется 31 год. О том, как она живет сегодня, что известно о ее личной жизни и чем она болела в детстве, — в материале «Радио 1».
Биография Екатерины Ланн: семья и детствоЕкатерина родилась 30 декабря 1994 года в Москве в семье известных деятелей культуры. Её отец — Михаил Мишин (настоящая фамилия Литвин), советский и российский писатель-сатирик, переводчик, сценарист, юморист и актёр. Мать — Татьяна Догилева, признанная актриса театра и кино, кинорежиссёр, народная артистка Российской Федерации.
Догилева родила дочь в 37 лет. Роды сопровождались осложнениями: актрисе сделали кесарево сечение, после которого были назначены антибиотики. При этом новорождённую продолжали кормить грудным молоком, не учитывая возможные риски для здоровья ребёнка. Это решение сказалось на состоянии Екатерины — с раннего возраста она росла болезненным и ослабленным ребёнком.
До 12 лет девочка регулярно сталкивалась с различными заболеваниями. После нескольких дней в детском саду она могла проводить дома по нескольку недель, а школу родители выбирали с расчётом на возможность быстро забрать дочь при ухудшении самочувствия.
Проблемы со здоровьем и расстройство пищевого поведенияИз-за постоянного лечения Екатерине с детства приходилось соблюдать жёсткие ограничения. Многие продукты были под запретом, а привычные для других детей радости оставались недоступными. Например, мороженое она впервые попробовала лишь в шесть лет — и то всего одну ложку.
Когда ограничения были сняты, девочка начала активно наверстывать упущенное. Постепенно это привело к набору веса, который стал причиной насмешек со стороны сверстников в подростковом возрасте. В 13 лет Екатерина вступила в интернет-сообщество, посвящённое похудению.
Попытка поделиться первыми результатами диеты обернулась волной оскорблений, после чего она практически отказалась от еды. К 15 годам она похудела до критической отметки — около 40 килограммов. Врачи диагностировали вторую степень дистрофии.
«В тот момент я никак не могла повлиять на Катю — я для нее была никем. И для меня это было страшно, потому что я понимала, что сама уже ничего не могу изменить», — вспоминала Татьяна.По инициативе самой Екатерины отец помог организовать её лечение в Институте питания, где она провела месяц. Комплексная терапия, включавшая психо- и физиотерапию, режим сна и медицинское наблюдение, позволила справиться с расстройством пищевого поведения и восстановить здоровье.
Образование Ланн и актёрская подготовкаВ 17 лет Екатерина Ланн уехала за границу для получения профессионального образования. Она прошла годичные курсы Королевской академии драматического искусства в Кембридже. Английский язык она знала в совершенстве благодаря обучению в специализированной школе, что позволило ей избежать языкового барьера.
«Я с детства серьезно занималась английским, к тому же в 17 лет у меня был пик любви к британскому кинематографу. И я подумала: актер — это ведь проводник между двумя мирами: потрясающим, фантастическим, невозможным — и обычным. В общем, мы в семье решили, что я буду совершенствовать свой английский и параллельно прикоснусь к актерской профессии, а там видно будет», — вспоминала Екатерина.После окончания курсов Екатерина поступила в Американскую академию драматического искусства. Это решение было продиктовано в том числе временными ограничениями — она не успела подать документы в российские театральные вузы. Она рассказывала, что самая большая сложность заключилась в разлуке с близкими.
В 2015 году актриса получила диплом и вернулась в Москву, осознавая при этом, что российская система театрального образования во многом остаётся одной из сильнейших в мире.
Театральная карьера Екатерины ЛаннСвою актерскую деятельность Екатерина начала на театральной сцене. В 2016 году она была задействована в спектакле «Любовь по инструкции» в Театре имени Булгакова. В 2018 году приняла участие в постановке «Тоска по родине» на сцене Театра на Таганке. Театр стал для неё важной площадкой для профессионального роста и формирования актёрского опыта.
Начало карьеры в кино и первые ролиПервую эпизодическую роль в кино Екатерина сыграла в российско-украинском сериале «Свет и тень маяка». В титрах она была указана под фамилией Догилева. Позднее под этим же именем она появилась в фильме «Заповедный спецназ» (2020), где исполнила роль Марины.
Расхожее мнение о том, что детям известных артистов путь в кино даётся легко, в её случае не подтвердилось. После первой заметной работы последовал период маленьких ролей и пауз.
Фильмография Екатерины Ланн и заметные проектыНа сегодняшний день фильмография Екатерины Ланн насчитывает 27 работ. Среди них — роли в сериалах «Ланцет», «Возмездие», «Обычная женщина», «Заклятые подруги», «Брачные игры» и других. Особое внимание привлекла её работа во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы», где она сыграла молодую версию героини Ирины Витальевны, которую в первом сезоне исполняла Татьяна Догилева.
В 2022 году на телеканале ТВЦ состоялась премьера детективного сериала «Кабинет путешественника» с участием Екатерины Ланн. В тот же период велась работа над детективом «Гид», где актриса вновь снималась вместе с матерью.
Псевдоним Екатерина Ланн: отказ от фамилии ДогилеваВ 2020 году актриса приняла решение выступать под псевдонимом Екатерина Ланн. Этот шаг стал осознанным выбором, продиктованным желанием подчеркнуть собственную самостоятельность и избежать постоянных сравнений с матерью.
«Одна артистка по фамилии Догилева в стране уже есть, поэтому этого достаточно», — поделилась девушка.Фамилия «Ланн» была выбрана не случайно. Екатерина долго перебирала варианты, соединяя имена и фамилии близких людей, пока не остановилась на лаконичном и звучном варианте. Позже выяснилось, что слово «лан» в китайском языке переводится как «синий» — любимый цвет актрисы с детства. Со временем псевдоним стал не просто сценическим именем, а частью её идентичности.
Режиссура, сценарная работа и дубляжПомимо актёрской карьеры Екатерина Ланн активно работает в других сферах киноиндустрии. В 2020 году вышла её дебютная режиссёрская короткометражная работа «Персефона», снятая по собственному сценарию. Фильм был показан на нескольких кинофестивалях, включая фестиваль независимого искусства.
Съёмки проходили в сложных условиях: минимальный бюджет, сжатые сроки, работа под дождём и в помещениях без электричества. Несмотря на трудности, этот опыт стал для Екатерины важным этапом профессионального развития.
Также она принимала участие в режиссуре русской озвучки компьютерной игры Cyberpunk 2077 и имеет значительный опыт работы в дубляже фильмов, сериалов и видеоигр.
Личная жизнь и увлечения Екатерины ЛаннЕкатерина Ланн активно интересуется гик-культурой. Среди её увлечений — комиксы, видеоигры и косплей. В социальных сетях она публиковала образы Харли Квинн, Йеннифэр из «Ведьмака», Леди Локи. Все элементы образов — от макияжа до дизайна костюмов — актриса разрабатывает самостоятельно.
Она сотрудничает с российским издательством комиксов Bubble, ведёт тематические подкасты, в том числе на английском языке. Кроме того, актриса увлекается татуировками. В 2021 году она подробно рассказала о значении своих тату, среди которых — ритуальный кинжал, букет львиного зева, роза ветров и другие символы.
На сегодняшний день Екатерина Ланн продолжает тщательно оберегать свою личную жизнь от внимания прессы. Неизвестно, состоит ли актриса в официальном браке и есть ли у нее дети. Она сознательно разделяет работу и семью, предпочитая не давать поводов для светской хроники.
Екатерина Ланн сегодня и планы на будущееВ последние годы Екатерина продолжает активно развиваться в профессии. Она проходит курсы сценарного мастерства, совершенствует знание иностранных языков — итальянского, испанского, изучает иврит, а также осваивает новые навыки, включая фехтование.
Будущее актриса связывает не только с актёрской карьерой, но и с созданием собственных проектов. Екатерина Ланн последовательно выстраивает путь, в котором прошлое становится опорой, а не ограничением, а профессиональная самостоятельность — осознанным выбором, сделанным ещё на пороге взрослой жизни.