Анна Семенович не поддалась на щедрое предложение фаната за 12 млн рублей

Анна Семенович отказалась быть «сексуальной Снегурочкой» даже за 12 миллионов
Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович отклонила крайне щедрое и настойчивое предложение от состоятельного поклонника.



По информации Mash, певице регулярно — практически каждый год перед Новым годом — предлагают поработать Снегурочкой в откровенном формате. Формально такие заказы маскируют под детские праздники, но на деле выступления рассчитаны вовсе не на детей.

В требованиях обычно значатся яркий макияж, максимально откровенный наряд или его почти полное отсутствие, флирт и соответствующее настроение. Однако в 2024 году появился особенно прямолинейный заказчик, который сразу обозначил свои условия без лишних легенд.

Фанат предложил Семенович образ сексуальной Снегурочки и пятикратное исполнение песни «Красавица Зима». Изначально гонорар составлял 5 миллионов рублей, но позже сумма выросла до 12 миллионов. Несмотря на деньги, певица от участия отказалась.

Софья Метелева

