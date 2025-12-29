Анна Семенович не поддалась на щедрое предложение фаната за 12 млн рублей

29 декабря 2025, 13:08

Анна Семенович отказалась быть «сексуальной Снегурочкой» даже за 12 миллионов

Анна Семенович (Фото: Instagram* / @ann_semenovich)

Анна Семенович отклонила крайне щедрое и настойчивое предложение от состоятельного поклонника.