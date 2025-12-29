Анна Семенович не поддалась на щедрое предложение фаната за 12 млн рублей
Анна Семенович отклонила крайне щедрое и настойчивое предложение от состоятельного поклонника.
По информации Mash, певице регулярно — практически каждый год перед Новым годом — предлагают поработать Снегурочкой в откровенном формате. Формально такие заказы маскируют под детские праздники, но на деле выступления рассчитаны вовсе не на детей.
В требованиях обычно значатся яркий макияж, максимально откровенный наряд или его почти полное отсутствие, флирт и соответствующее настроение. Однако в 2024 году появился особенно прямолинейный заказчик, который сразу обозначил свои условия без лишних легенд.
Фанат предложил Семенович образ сексуальной Снегурочки и пятикратное исполнение песни «Красавица Зима». Изначально гонорар составлял 5 миллионов рублей, но позже сумма выросла до 12 миллионов. Несмотря на деньги, певица от участия отказалась.
