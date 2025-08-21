21 августа 2025, 10:37

Анна Плетнева (фото: Instagram* / dusya_star)

Имя Анны Плетнёвой впервые прозвучало в начале 2000-х, когда она стала солисткой группы «Лицей». Позже певица создала проект «Кофе с дождем», но настоящая слава пришла к ней благодаря коллективу «Винтаж». Сегодня артистка продолжает оставаться в центре внимания, а 21 августа ей исполняется 48 лет. Как складывалась её жизнь и карьера, расскажет «Радио 1».





Содержание Детство Плетнёвой и первые шаги в творчестве Образование и студенческие годы солистки «Винтаж» Семейные испытания и первый успех Личная жизнь Плетнёвой и уход из «Лицея» Группа «Винтаж»: новая глава Новая волна популярности Личная драма и поддержка семьи «Я точно эксгибиционист»: Анна Плетнёва на сцене Анна Плетнева сейчас

Детство Плетнёвой и первые шаги в творчестве

Образование и студенческие годы солистки «Винтаж»

Анна Плетнева (фото: Instagram* / dusya_star)



Семейные испытания и первый успех

Личная жизнь Плетнёвой и уход из «Лицея»

«У нас были плохие отношения, у человека была нестабильная психика. Долго терпела из-за жалости к этому человеку. Но родилась дочь, чуть-чуть подросла и стала осознанно смотреть на нас. Она видела дома все страсти… Тогда я поняла, что у меня просто нет выбора. А до этого терпела, уговаривала себя. Женщины же долго живут с теми, кто их бьет, насилует, издевается», — вспоминала певица.

«Семь утра, я страшная, худая! У меня был очень тяжелый период. Я разошлась с отцом старшей дочери, жутко выглядела, весила 38 килограммов. В тот момент я решила, что больше никогда не буду с мужчиной. А он увидел меня и сказал другу: "Моя будущая жена!"» — рассказывала Аня.

Группа «Винтаж»: новая глава

Анна Плетнева (фото: Instagram* / dusya_star)



«Мне хорошо в образе плохой девочки, он живет во мне. У меня даже есть справка от врача, подтверждающая, что во время выступлений происходит раздвоение личности. Иногда не могу вспомнить, что творила на сцене! Там для меня не существует запретов», — отмечала артистка.

Новая волна популярности

«Я кайфую от своей работы и благодарна вселенной за возможность выходить на сцену и приносить людям радость. Я выпустила ремикс на "Плохую девочку" с молодыми рэперами ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT. Людям сложно запомнить имена этих талантливых ребят. Я тащусь от них, это новая школа, новая энергия для меня: я же пью кровь молодых мальчиков, я же ведьма», — сказала певица в беседе с Мадонной Мур.

«Социум пытается мне внушить, что у меня уже не тот статус, не тот возраст, уже это неприлично. Мне постоянно внушают, что я не имею права на эксперименты. И мне хочется сделать всё наоборот. С ремиксом на "Плохую девочку" так и было: все были против. И в такой момент появляется самая плохая девочка отечественного шоу-бизнеса Анечка Плетнёва и говорит: "А я сделаю"», — сказала Плетнёва.

Личная драма и поддержка семьи

«Первый раз в жизни я была готова к шоу от и до, на 100%, я даже продумала, что говорить людям со сцены. И это спасло. У меня включился автопилот. До концерта я не могла дозвониться до него, а он в то время активно ездил на мотоцикле, у меня была интуитивная тревога. За 15 минут до выхода на сцену мне сообщили об аварии. Я помню, что выпила пол-литра виски и на полном автопилоте пошла выступать, но я не помню ни одной минуты этого концерта», — признавалась она.

«Я точно эксгибиционист»: Анна Плетнёва на сцене

«Я точно эксгибиционист — 100%. И могу вам открыть маленький секретик: каждый артист имеет этот диагноз. Без этого очень сложно выходить на сцену и раздавать себя», — говорила певица.

Анна Плетнева сейчас