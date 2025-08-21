Училась в Лондоне и ушла от абьюзера: как живет солистка «Винтажа» Анна Плетнева и какую трагедию она пережила
Имя Анны Плетнёвой впервые прозвучало в начале 2000-х, когда она стала солисткой группы «Лицей». Позже певица создала проект «Кофе с дождем», но настоящая слава пришла к ней благодаря коллективу «Винтаж». Сегодня артистка продолжает оставаться в центре внимания, а 21 августа ей исполняется 48 лет. Как складывалась её жизнь и карьера, расскажет «Радио 1».
Детство Плетнёвой и первые шаги в творчествеАнна Плетнёва родилась в Москве в семье инженера и юриста. С трёх лет девочка смело выходила на сцену домов отдыха, а в семь уже гастролировала с балетом «Останкино» и играла на фортепиано. Однако к музыкальным занятиям будущая артистка относилась без любви: преподавателю, который приходил к ней домой, она часто просто не открывала дверь.
Анна была не единственным ребёнком в семье: через девять минут после неё на свет появилась сестра-близнец Яна. Но спустя месяц девочка умерла от синдрома внезапной детской смертности. Родители пережили трагедию и окружили Аню особой заботой.
В старших классах Плетнёва открыла в себе талант к пению. Решающим моментом стало выступление Владимира Преснякова: школьница влюбилась в его музыку и буквально заучила наизусть все песни. Позже, уже став звездой «Винтажа», она призналась артисту в своей девичьей влюблённости и даже спела с ним на одной сцене.
Образование и студенческие годы солистки «Винтаж»В 1995 году Плетнёва окончила музыкально-хореографическую школу. Родители оплатили ей курсы при Кембриджском университете в Лондоне, но обучение закончилось скандалом: девушку выслали за хулиганство, когда она села за руль без прав.В Москве Анна поступила в иняз, но вскоре оставила учёбу ради театральных репетиций. Некоторое время она всерьёз рассматривала карьеру скульптора: отец её возлюбленного заметил талант девушки и помог ей поступить в академию живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Там Плетнёва защитила диплом четырёхметровой скульптурой Достоевского. Позже получила образование в Академии имени Маймонида по направлению «эстрадно-джазовое пение» и несколько лет преподавала там же.
Семейные испытания и первый успехВ 19 лет Плетнёва потеряла отца, который скончался из-за врачебной ошибки: ему влили испорченную кровь, когда он готовился к операции. На хрупкие плечи девушки легла забота о семье — матери, бабушке и дедушке. Чтобы финансово поддержать близких, она согласилась пройти кастинг в «Лицей», хотя считала репертуар коллектива «слишком попсовым».
Анна быстро освоилась: за две недели выучила тридцать песен и научилась играть на гитаре. В группе она оставалась восемь лет, сохраняя образ бунтарки, но при этом с благодарностью вспоминала решение продюсера коллектива Алексея Макаревича взять её в состав.
Личная жизнь Плетнёвой и уход из «Лицея»В начале 2000-х Плетнёва родила дочь Варвару. Отношения с её отцом певица вспоминает как болезненные.
«У нас были плохие отношения, у человека была нестабильная психика. Долго терпела из-за жалости к этому человеку. Но родилась дочь, чуть-чуть подросла и стала осознанно смотреть на нас. Она видела дома все страсти… Тогда я поняла, что у меня просто нет выбора. А до этого терпела, уговаривала себя. Женщины же долго живут с теми, кто их бьет, насилует, издевается», — вспоминала певица.Позже судьба свела её с предпринимателем Кириллом Сыровым. Их первая встреча произошла ещё в 18 лет, но серьёзные отношения начались позже.
«Семь утра, я страшная, худая! У меня был очень тяжелый период. Я разошлась с отцом старшей дочери, жутко выглядела, весила 38 килограммов. В тот момент я решила, что больше никогда не буду с мужчиной. А он увидел меня и сказал другу: "Моя будущая жена!"» — рассказывала Аня.Ради него певица покинула «Лицей», хотя коллеги сожалели о её уходе. Но Макаревич поставил ее перед выбором: либо коллектив, либо личная жизнь.
Группа «Винтаж»: новая главаСлучайное знакомство с музыкантом Алексеем Романовым стало отправной точкой проекта «Винтаж». Коллектив быстро завоевал популярность благодаря ярким образам и провокационным хитам. Плетнёва признавалась, что именно в этом образе впервые почувствовала свободу.
«Мне хорошо в образе плохой девочки, он живет во мне. У меня даже есть справка от врача, подтверждающая, что во время выступлений происходит раздвоение личности. Иногда не могу вспомнить, что творила на сцене! Там для меня не существует запретов», — отмечала артистка.Несмотря на смелые постановки, певица успешно совмещала карьеру с семьёй: вместе с Кириллом Сыровым они воспитали троих детей — Варвару, Марию и Кирилла.
Новая волна популярностиСегодня артистка снова на пике популярности. Она активно гастролирует и признаётся, что получает настоящее удовольствие от работы.
«Я кайфую от своей работы и благодарна вселенной за возможность выходить на сцену и приносить людям радость. Я выпустила ремикс на "Плохую девочку" с молодыми рэперами ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT. Людям сложно запомнить имена этих талантливых ребят. Я тащусь от них, это новая школа, новая энергия для меня: я же пью кровь молодых мальчиков, я же ведьма», — сказала певица в беседе с Мадонной Мур.Плетнёва подчёркивает, что всегда идёт наперекор общественным ожиданиям.
«Социум пытается мне внушить, что у меня уже не тот статус, не тот возраст, уже это неприлично. Мне постоянно внушают, что я не имею права на эксперименты. И мне хочется сделать всё наоборот. С ремиксом на "Плохую девочку" так и было: все были против. И в такой момент появляется самая плохая девочка отечественного шоу-бизнеса Анечка Плетнёва и говорит: "А я сделаю"», — сказала Плетнёва.
Личная драма и поддержка семьиВ 2021 году Кирилл Сыров попал в серьёзную аварию на мотоцикле. Трагедия произошла буквально за несколько минут до концерта жены. Плетнёва все же вышла на сцену.
«Первый раз в жизни я была готова к шоу от и до, на 100%, я даже продумала, что говорить людям со сцены. И это спасло. У меня включился автопилот. До концерта я не могла дозвониться до него, а он в то время активно ездил на мотоцикле, у меня была интуитивная тревога. За 15 минут до выхода на сцену мне сообщили об аварии. Я помню, что выпила пол-литра виски и на полном автопилоте пошла выступать, но я не помню ни одной минуты этого концерта», — признавалась она.Спустя несколько часов певица узнала, что супруг жив, но находится в тяжёлом состоянии. Два года семья боролась за его здоровье.
«Я точно эксгибиционист»: Анна Плетнёва на сценеАртистка с иронией отмечает, что все её сцены — это откровенность.
«Я точно эксгибиционист — 100%. И могу вам открыть маленький секретик: каждый артист имеет этот диагноз. Без этого очень сложно выходить на сцену и раздавать себя», — говорила певица.