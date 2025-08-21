Представитель Филиппа Киркорова резко отреагировала на слухи о диабете у певца

21 августа 2025, 12:14

Пресс-секретарь Филиппа Киркорова не стала отвечать на слухи о диабете у певца

Филипп Киркоров (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Пресс‑секретарь народного артиста России Филиппа Киркорова Екатерина Успенская отказалась комментировать распространяющиеся в СМИ слухи о том, что у певца диабет.





В разговоре с NEWS.ru она заявила, что вопросы о творческих планах и проектах Киркорова важнее, чем обсуждение его личного здоровья.





«Вы, наверное, перепутали номер телефона. Я не медик и не наблюдающий доктор. Почему я должна медицинскую карту артиста раскрывать? Мы не собираемся раскрывать медицинскую карту. Почему-то по творчеству вы никогда ничего не спрашиваете, когда премьера, когда клип. Это удивительно», — сказала собеседница.