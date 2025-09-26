Беременная Агата Муцениеце появилась на сцене эротического шоу — фото
Беременная актриса Агата Муцениеце опубликовала в Instagram* снимки со своего выступления в эротическом шоу.
36‑летняя артистка появилась на сцене в длинном чёрном платье с глубоким разрезом и декольте. Во время кабаре она помогла задуть свечи на праздничном торте.
25 августа Агата и Пётр Дранга сыграли свадьбу. Актриса впервые показала кадры с торжества, где видно обмен кольцами, бросание букета и момент, как к алтарю её провожает отец жениха, Юрий Петрович. В подписи к публикации Муцениеце написала: «25.08.25. День о семье, любви и единстве поколений. Тёплый, искренний, наш».
Пётр сделал предложение 1 мая. 23 июня пара объявила о беременности. 41‑летний Дранга станет отцом впервые, для Муцениеце это будет третий ребёнок — у неё уже есть двое детей от актёра Павла Прилучного: 12‑летний Тимофей и девятилетняя Мия.
