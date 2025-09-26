«Ни за какие деньги»: Александр Васильев наотрез отказался возвращаться в Россию

26 сентября 2025, 08:48

Экс-ведущий «Модного приговора» Васильев наотрез отказался возвращаться в Россию

Александр Васильев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Историк моды Александр Васильев, уехавший из России из-за событий на Украине, заявил, что не вернется «ни за какие деньги». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Экс-ведущему «Модного приговора» предлагали приехать на мероприятие за 15 миллионов рублей, однако он наотрез отказался.

«В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро», — передает канал слова его представителей.