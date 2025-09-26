«Ни за какие деньги»: Александр Васильев наотрез отказался возвращаться в Россию
Историк моды Александр Васильев, уехавший из России из-за событий на Украине, заявил, что не вернется «ни за какие деньги». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Экс-ведущему «Модного приговора» предлагали приехать на мероприятие за 15 миллионов рублей, однако он наотрез отказался.
«В Россию он не поедет даже за 150 тысяч евро», — передает канал слова его представителей.Они также утверждают, что время звезды «Первого канала» расписано до 2026 года включительно, и визит в Россию невозможен в том числе по этой причине.
Три года назад телеведущий покинул страну и обосновался во Франции. Сейчас он путешествует по миру, зарабатывая на лекциях о моде и рекламируя в соцсетях женский онлайн-клуб, который юридически зарегистрирован в РФ.
При этом у искусствоведа осталось имущество на родине — квартира стоимостью 50 млн рублей и площадью 100 «квадратов» в Хамовниках, а также действующий ИП.
